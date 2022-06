Patrícia Vitteková v ostatnej dobe čoraz častejšie chodí do spoločnosti aj s dcérami. Z tých už vyrástli riadne slečny. Na sobotňajšej akcii sa ukázali v dráždivých outfitoch a ich známa mama zvolila poriadne netradičný kúsok oblečenia. "Toto je Lukáš Krnáč, vynikajúci slovenský návrhár. Nás naozaj oslovil. Videli sme v jeho tvorbe nedávno na vystúpení speváčku Tinu a sledujeme aj Simu a momentálne keďže sme v tých videoklipových scénach, tak Cynthia si ho vybrala, aby jej nastajloval prvý klip. A teraz nastajloval aj nás sem," prezradila nám Vitteková, ktorá mala na sebe čierne legíny a na nich akoby nohavicové čižmy nad kolená a na "traky".

Patrícia Vitteková s dcéru Thiou. Zdroj: MARTIN DOMOK

Ako vrchnú časť zvolila trblietavé čierne sako a v outfite od spomínaného návrhára sa predviedli aj jej obe dcéry, pričom staršej z nich vykúkala podprsenka. Čo na túto odvážnosť hovorí samotná mama? "Sme na fashion akcii. Keby sme išli na Ples v opere, tak určite ideme oblečené striedmejšie. Myslím si, že sem sa to úplne hodí. A keď som videla chalanov z The Pastels, ktorí prišli polonahí, myslím si, že my sme úplne v pohode," dodala.

