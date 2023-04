Patricia Vittek (43) je hrdá mama dvoch už dospievajúcich dcér. Sofia Zara (17) a Cynthia Lara (15) rastú do krásy. A mladšia o tom presvedčila nedávno v spoločnosti.

Vittekovej mladšia dcéra Cynthia, prezývaná Thia, má v hrdle ukrytý hotový poklad. Ide totiž v maminých šlapajach (Patrícia kedysi spievala, pozn. red.) a svojim rodičom tak robí veľkú radosť. A tí, napriek tomu, že sú rozvedení, sú na ňu patrične hrdí. Jej otcom je bývalý futbalista Robo Vittek, ktorý nedávno prijal pozvanie na módnu šou v Bratislave.

Patrícia Vitteková s dcérami Zdroj: https://www.instagram.com/p/BMbFHoDA2g5/

A spoločnosť mu nerobil nik iný, ako jedna z jeho dcér. A veru, už to dávno nie je to malé dievčatko. Z Thie vyrástla krásna slečna, ktorá sa predviedla v odvážnom outfite, spod ktorého jej presvitala podprsenka. Prehliadnuť sa nedal ani výrazný mejkap. V každom prípade v ten večer jej to veľmi pristalo.

