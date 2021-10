Alžbeta a John sa prihlásili do šou Dom snov, lebo v nej videli príležitosť na to, aby mohli začať život na Slovensku. Zaľúbenci sa totiž pre pandémiu i brexit rozhodli, že sa odsťahujú z Anglicka a natrvalo usídlia u nás. V šou sa ukázali ako silno veriaci pár. „Verím v Boha. Ale nielenže v neho verím, ale ja mu plne dôverujem, všetko mu vkladám do rúk. Viem, že tam vonku sú ľudia, ktorí v Boha neveria a to je v poriadku. Ale ja tým ľuďom chcem odkázať – Boh existuje. Boh je skutočný. Toto všetko, čo máme, je iba jeho zásluha. Na jeho slávu,“ prezradila Alžbeta krátko po finále pre joj.sk.

Alžbeta a John žijú v celibáte. Zdroj: tv joj

Aj keď viacerí Alžbete víťazstvo priali, mnohí to nevedeli preglgnúť, že vyhrala práve ona, najmä pre jej čarodejnícke a „bosorácke” sklony, ktoré predviedla v šou. „Držala som palce Nataši. Toto bolo bosoráctvo a čistá neprajnosť. Stačilo, čo som videla! Som sa dobre nasmiala,” napísala na facebookovom profile JOJ-ky diváčka Vladimíra. „Z výherkyne som mala veľmi nepríjemný pocit. To čarovanie rukami, keď bol súper na ťahu,” konštatovala ďalšia diváčka. „Neprajná bosorka, to bolo vidno. Škoda, priala som to Nataši,” pridala sa ďalšia. Nuž, ako sa hovorí, sto ľudí, sto chutí...