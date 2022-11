Ráková už v 3. kole šou poriadne prekvapila, keď stvárňovala popovú divu Madonnu. Pred vystúpením však mala veľký strach. „Mala som problém sa tam dole dotknúť. No potom, keď prídu skúšky, človek si to už ani neuvedomí. Človek aj zabudne, kam tie ruky letia,“ priznala so smiechom a predviedla poriadne sexi šou v špicatom korzete.

Víťazka 7. série Tvoja tvár znie povedome Viki Ráková. Zdroj: tv markíza

Herečka sa okrem Madonny prevtelila aj do českej popovej divy Lucky Bílej či do Demi Lovato. Presvedčivými výkonmi to dotiahla až do veľkého finále, z ktorého napokon vzišla ako víťazka. Za ňou skončili Adam Pavlovčin, herečka Liv Bielovič a na 4. mieste skončil Karol Tóth.

"Som veľmi vďačná a som v rozpakoch. Cítim sa aj trošku trápne, že tu stojím práve ja, pritom v tejto šou boli úžasní speváci. Snažila som sa vás zabaviť, aj samu seba, aby som nejako túto šou prežila. Sľubujem, že už nebudem ďalej spievať (smiech). Chcem poďakovať všetkým, celému štábu, za kostýmy, porote za povzbudivé slová a divákom za úžasnú energiu, veľmi si to vážim. A ďakujem môjmu mužovi, že mi dovolil, aby som tu mohla byť,“ povedala Viki. Tá svoje víťazstvo, ako sme sa dozvedeli zo zákulisia šou, oslavovala do neskorých nočných hodín.