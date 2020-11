Keď vás oslovili, okamžite ste kývli na túto ponuku?

Dala som si deň na rozmyslenie, ale od začiatku som mala z toho dobrý pocit.



Podľa čoho ste dostávali masky? Ako ste reagovali, keď ste zbadali, že budete Bubák?

Produkcia rozhodovala o tom, kto bude mať akú masku. Keď mi predstavili Bubáka, bola som trochu prekvapená. Hovorím, toto strašidlo? Ja, že niečo atraktívnejšie mi vyberiete! Ale produkcia, že Bubák sa ku mne najviac hodí. Tak čo už. Nakoniec som bola veľmi spokojná. Bubák bol farebné chlpaté zlatíčko.

Lucia Siposová Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Ako ste v tom kostýme dokázali vydržať?

Ťažko. Ale nikto to nemal ľahké. V maskách sa zle dýchalo. A Bubák bol aj veľmi ťažký. Bol to až športový výkon. Po každom vystúpení som bola spotená a mala som svalovicu. Ale postupne som si na to zvykala.

Šou Zlatá maska sa vo svete teší obrovskej popularite. Prečo si myslíte, že u nás nezažila taký úspech?

Je zvláštny čas, možno na také niečo ľudia nemali náladu. Okrem toho, myslím si, že Slováci už tak nepoznajú české celebrity a naopak. Keď detektívi tipovali, ani ja som nepoznala veľa ľudí. Ani fotky mi nepomohli. Tiež mám pocit, že reagovali na to hlavne deti, možno mohlo to byť zamerané viac na nich. Ktovie. V každom prípade bola to pre mňa úžasná práca a skúsenosť.

Finále Zlatej masky. Celkovým víťazom sa stal Bubák, pod ktorým sa skrývala Lucia Siposová. Zdroj: tv joj

Sklamalo vás, že takto náročná šou plná krásnych kostýmov a tvrdej driny nemala predpokladané čísla sledovanosti?

Bolo mi ľúto, že sa na to nepozerá väčšina mojich známych ani rodina. Nemohla som nikomu prezradiť, že som tam, bolo to tajné. Sem-tam mi niekto napísal, že ma spoznal podľa hlasu, že ten Bubák som určite ja. To ma vždy potešilo. Keď som vyhrala, všetci mi gratulovali a nadávali, že som im to nepovedala, teraz si to pozerajú v archíve.

Diváci sa sťažovali najmä na to, že Česi nepoznali naše osobnosti a my zas ich. Dokonca, Česi vás vôbec nepoznali. Ako vnímate toto?

To bol problém, ako som hovorila. Myslím, že sa mali urobiť aspoň malé medailóniky o účinkujúcich po tom, ako sa odhalili. Aby si to ľudia spojili. Podľa mena ma asi mnohí Česi nepoznali. Rovnako ako ja si neviem zapamätať mená českých kolegov. Ale keby sa pustila ukážka z filmu Hlídač47, ktorý chodí aj 3 x do roka v televízii, alebo Teorie Tigra, ten videli asi všetci v Česku, hneď by im bolo jasné. Veľkú sledovanosť mal aj seriál Černé vdovy, na ktorý som mala veľmi pozitívne ohlasy a v Česku ma dosť zviditeľnil. Takže, asi ma aj mnohí poznajú, len si nedali dokopy, že som to ja.

Ako to fungovalo medzi vami súťažiacimi? Vy ste tušili, kto sa skrýva pod inými maskami?

Nijako. Boli sme v karanténe, každý vo svojej šatni, vo svojom aute, svojom hoteli. Nikomu nič neprezradili. Nič sme o sebe navzájom nevedeli. Tipovala som, aj som si párkrát tipla správne, ale nemohla som to nikomu povedať, ani tej osobe. Tušila som, že tam niekde bude Ilona Csáková a David Kraus. A Ľuboš Kostelný, inak môj spolužiak z konzervatória mi napísal, či som to ja, že ma spoznal po prvom tóne. A že on je Zajac, ale nemohli sme sa ani stretnúť. Bolo mi ľúto, že sa nemôžem priznať Pycovi, s ním by som rada išla na kávu.