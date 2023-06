Začnem tak odľahčene, si známa tým, že miluješ šiltovky. Koľko ich máš doma?

– Fúha, to nie je ľahká otázka. Ale asi 25 určite. Mením ich často, lebo kvôli slnku rýchlo blednú. Som taký zberateľ. Mám rada také, čo sú vyslovene farebnejšie, také, čo by si bežný človek len tak nekúpil.

Ako si spomínaš na obdobie, keď si bola v SuperStar?

– Skvele! Pre mňa to bol taký tábor. Nás tak nejako aj vtedy obišli sociálne siete, vôbec sme neriešili, kto má koľko sledovateľov. My sme si to veľmi užili, neboli sme až takí súťaživí (smiech). Spomínam na to obdobie pekne a som hlavne vďačná za to, že som vychytala skvelú partiu ľudí.

Myslíš si, že malo na vás vplyv to, že sa šou vysielala počas covidového obdobia?

– Určite. My sme nemohli nikam ísť z hotela, čiže sme boli stále spolu, čo sa dosť podpísalo na ľuďoch (smiech). Robili sme v hoteli bordel. Do noci sme hrávali, spievali, rozprávali sme sa.

Si stále v kontakte s niekým zo šou?

– Sme, sme. Aj sa stretávame. Síce nie často, ale keď niekto niekde blízko koncertuje, tak sa stretneme. Mišo (pozn. red. Šafrata) mi teraz písal, že je v Bratislave, tak sme sa stretli. Občas sa nám niektorým aj podarí si niekde spolu zahrať.

Barbora má niekoľko tetovaní. Zdroj: Instagram

Máš pocit, že bol okolo teba rovnaký boom aj po účinkovaní v šou Tvoja tvár znie povedome?

– No, to je také vtipné, lebo počas SuperStar bola prvá vlna covidu a počas šou Tvoja tvár znie povedome bola druhá vlna. Čiže ja som úspešná iba počas covidu (smiech). To bolo vtedy celkom fajn. Pre projekt som sa presťahovala do Bratislavy, ale nechodila som nikam, iba do Incheby a na prípravu.

