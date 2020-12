Veľkú spevácku šou The Voice Česko Slovensko vyhrala minulý rok finalistka s africkou krvou Annamária d‘Almeida (28) z tímu rapera Kaliho (37). A hoci si mohla rozbehnúť kariéru, naopak, zľahla sa po nej zem. Kam sa stratila?

So svojím zahraničným hlasom mala našliapnuté na veľkú spevácku kariéru a všetci čakali, že svoju šancu poriadne využije. Annemárii vo finále najviac fandila 4-ročná dcérka Helenka. V tom čase iba málokto vedel, že je opäť tehotná. Po tom, ako si domov odniesla rozprávkovú výhru 75-tisíc eur, o nej nebolo absolútne počuť.

Len jeden zo štvorice sa stane víťazom. Zľava Jakub Moulis, Eliška Urbanová, Annamaria d‘Almeida a Peter Juhás. Zdroj: Instagram

Sem-tam je aktívna na sociálnej sieti, no vlastné pesničky či dokonca album, ako sa od nej očakávali, by ste hľadali márne. Annamária sa ešte minulý rok, tesne pred Vianocami, stala dvojnásobnou mamou - spolu s partnerom sa tešia aj z druhej dcérky. Naďalej sa síce venuje hudbe, no skôr súkromne. Okrem toho podporuje rôzne organizácie, ktoré pomáhajú chorým, a jej hlavnou úlohou je byť dobrou mamou. Kariéru tak odsunula nabok hlavne kvôli milovanej rodine.

