Víťazkou šou Ruža pre nevestu sa stala mladučká Petrana, ktorá za svojím princom Tomášom Tarrom odletela do Bangkoku. Pozrite, ako si tam nažívali!

,,Keď som išla s Tomášom do Bangkoku, tak to bolo nielen prvýkrát v Thajsku, ale aj v celej Ázii, takže to bol pre mňa kultúrny šok," priznala Petrana v markizáckej dokrútke. ,,Prvých pár dní som tam bola celú vyhúkaná, keby ma Tomáš nechá niekde na ulici, tak som stratená. Cenlo sa mi za domovom, ale neskôr, keď som spoznala viac ľudí a začala sa orientovať, sa mi tam veľmi veľmi páčilo," pokračovala.

,,Keď som išla s Tomášom do Bangkoku, tak to bolo nielen prvýkrát v Thajsku, ale aj v celej Ázii, takže to bol pre mňa kultúrny šok," Petrana. Zdroj: TV Markíza

,,Tomáš ma začal učiť aj základné thajské slovíčka. Chvíľu som protestovala, pretože mne sa ten jazyk nepáči," povedala a Tomáš s úsmevom priznal, že to bol úplne iný pocit, keď prišiel domov a čakala ho tam spriaznená duša, ktorá na neho hovorila po slovensky. S Petranou sa mimoriadne pýšil aj na ulici a povedal, že jej vzhľad a nádherné oči priťahovali všetky pohľady a každý si povedal, aká je nádherná. Ako to pôjde s ich vzťahom ďalej, sa uvidí už čoskoro.