Miss Slovensko spoznalo svoju novú víťazku. Kráľovnou pre rok 2021 sa stala Sophia Hrivňáková (21) z Banskej Štiavnice. Nežná kráska nám porozprávala, prečo sa do súťaže krásy prihlásila, čo od toho očakáva a či by sa niekedy dala vylepšiť.

Vo finálovej dvanástke bolo mnoho krásnych dievčat a konkurencia bola silná. Verili ste, že vyhráte?

- Veľmi som dúfala, že to vyhrám, ale tak človek nikdy nevie, čo sa mu v živote stane, takže ma veľmi potešilo, keď vyhlásili moje meno.

Ako ste oslávili titul Miss?

- Oslávila som to s dievčatami aj s produkciou súťaže, a keďže boli na prenose aj rodičia, tak aj s nimi. Doma som to potom oslávila s najbližšími priateľmi, so sestrami a zvyškom rodiny.

Našli ste si medzi finalistkami skutočnú kamarátku?

- Všetky sme si veľmi rozumeli počas celého priebehu. Najviac času som však trávila so spolubývajúcou Sylviou Šulíkovou. Veľmi sme si prirástli k srdcu a sadli sme si aj povahovo. Máme veľa spoločného a som veľmi vďačná, že aj ona sa umiestnila.

Bola medzi dievčatami rivalita?

- Nepostrehla som žiadnu rivalitu. Boli sme veľmi súdržné a veľmi ma dievčatá prekvapili aj na predfinálovom sústredení – v dobrom slova zmysle, že nás to ešte viac utužilo a spolu sme držali, aby sme to čo najlepšie zvládli.

Na snímke Sophia Hrivňáková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Verili ste si už na kastingu?

- Na kasting som prišla s úplne malou dušičkou, a keď som videla, že tam je až okolo 100 dievčat, tak som nevedela, ako to dopadne v ten deň, ale od začiatku som mala dobrú náladu. Z poroty išla dobrá energia, ktorá sa potom so mnou tiahla počas celej súťaže.

Prečo ste sa prihlásili na Miss? Alebo vás prihlásil niekto iný?

- Odmalička som inklinovala k modelingu, ale nikdy som nebola v žiadnej agentúre. Mama si zo mňa vždy robila srandu, že raz, keď budem veľká, pôjdem na Miss. Aj za posledný rok mi to viacero ľudí hovorilo, že prečo sa neprihlásim. Už som nad tým dlhšie uvažovala a prvotný impulz mi dali aj moje sestry, tak som si potom povedala, že idem do toho. Prihlášku som si poslala sama.

Máte nejaké skúsenosti s modelingom?

- Iba také príležitostné – v Banskej Štiavnici a okolí. Po známosti som sa dostala na pár prehliadok alebo fotení, ale nikdy som nepredvádzala na profesionálnej úrovni.

Mali ste favoritku?

- Ťažko sa to hovorí, lebo všetky dievčatá boli super a priala by som to každej, ale tým, že som asi najlepšie poznala Sylviu, aj po povahovej stránke mi bola blízka, ju som tipovala už od začiatku. Výzorovo mi hneď udrela do očí, je taký výrazný typ.

Máte priateľa?

- Nie, nemám.

Ak niekoho stretnete, nebojíte sa, že vám to nevyjde? Misskám sa to pomerne často stáva…

- Nebojím sa toho. Myslím si, že keď niekoho stretnem, bude vedieť, do čoho ide. Je to individuálne.

Počítate s tým, že vám víťazstvo zmení život?

- Tak istým spôsobom mi to už zmenilo život. Nielen nám trom víťazkám, ale celej dvanástke a je na každej z nás, ako tieto možnosti a skúsenosti zužitkujeme. Všetky máme rovnakú štartovaciu líniu a je na nás, ako to využijeme.

