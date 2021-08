Známa komička Simona Salátová si v sobotu večer pustila prenos z Miss Slovensko 2021. Pohľad na štíhle krásky ju však extrémne naštval, okamžite chytila do ruky mobil a na sociálnej sieti spustila vlnu hejtu. Štíhle krásky jej to však nedarovali.

Komička Simona, ktorá prezentuje osvetu o body shamingu, sa v sobotu večer nezdržala. „A depresia je na svete. Máme málo prípadov porúch príjmu potravy doslova u detí? Prečo tam nemôže byť ukázaná aj normálna veľkosť ženy? Nikto, kto tam sedí, sa tomu nečuduje? Dievčatá sú krásne a šikovné. Ale to sú aj ženy, ktoré nemajú veľkosť S, tak prosím, nevnucujme predstavu, že len a len toto je skutočná krása," napísala na Instagrame počas promenády v plavkách.

Promenáda v plavkách. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Nerozumiem tomu, že na Slovensku nevieme spraviť aspoň maličký krok smerom dopredu. Pozerajte na mňa ako na kravu, ale vidieť to nepomôže žiadnej žene alebo dievčaťu,“ pokračovala. Množstvo jej sledovateliek jej dalo za pravdu a súťaž rovnako drsne skritizovali, no následne sa ozvali štíhle krásky, ktoré so Simonou nesúhlasia. A vojna bola na svete!

Na snímke je zľava Jana Vozárová, Sophia Hrivňáková a Sylvia Šulíková počas finále Miss Slovensko 2021. Zdroj: MARTIN DOMOK

A čo na to samotná víťazka Miss Sophia Hrivňáková? ,,Áno, postrehla som to. Nesúhlasím so Simonou, že sme vychudnuté, podľa mňa máme všetky zdravú postavu. Môže to byť dané aj genetikou. Na vlastné oči som videla, že každá sa normálne stravuje, aj na sústredeniach sme mali bohatú stravu, čiže žiadne drastické diéty sme s dievčatami nepodstupovali. Čítala som aj u niekoho, kto bol na prenose, že sa vyjadril, že neexistuje škaredá žena, iba lenivá, tak to mi tak utkvelo v hlave," povedala nám.

