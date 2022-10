,,Kto je tá cudzia žena na fotke s Martinom? Ešte mi potrvá, kým si zvyknem, ako vyzerám s tými novými vlasmi, ale som z toho úplne nadšená a už som ich stihla prevetrať aj na koncerte," napísala Laura k novým fotkám a všetkým, čo ju na Instagrame sledujú, doslova vyrazila dych. Na záberoch má hnedé ostrihané vlasy.

Laura si len nedávno nechala predĺžiť vlasy. Zdroj: Instagram chrebetova

,,Asi je to o zvyku, ale toto určite nie. Blond bola o tisíckrát lepšia, akurát ti to pridalo vek," napísala jej Tessi. Za mňa teda blond lepšia nebola. Pôsobila lacno, toto je zdravšie a luxusnejšie," odkázala jej zas Adela. ,,Vôbec ti to nepristane. Prepáč. A úprimne tomu nerozumiem. Nedávni si si vlasy nechala predĺžiť a teraz ich cvakneš a ešte si dáš hnedú. Toto ti fakt nesedí," reagovala Denisa. Mnohí sa zas zhodli, že takú radikálnu zmenu podstúpiť nemohla a ide iba o parochňu. ,,Mne to nepríde ako parochňa. Je to jej rozhodnutie. Asi každému dôjde, že donekonečna sa nedajú páliť vlasy peroxidom," menili sa názory. ,,Hovorím si, ktorého súťažiaceho z Love Island je to mama a to je Laura! Neskutočne zostarla, vyzerá ako teta!" kopili sa komentáre.