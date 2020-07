„Krásny úsmev, žena i vnady,“reagovali muži na jej bujné prsia, na ktoré je Járová určite hrdá. Andrea sa pochválila fotkou, ako oslávila americký Deň nezávislosti. Aké by to bolo v jej prípade, keby neotrčila prsia do fotoobjektívu. Do očí však bije jedna vec a tou sú jej bikiny, ktoré má minimálne o dve čísla menšie. Niekoho však viac zaujali jej oči. „Blafuješ. Také krásne modré oči nemáš,“ obvinil ju istý fanúšik.

Blondínka má naozaj ukážkovú postavu. Zdroj: Instagram A. J.

