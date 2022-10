Asi existuje iba málokto, kto by nepoznal film Púštny kvet. Waris Dirie prežila svoje detstvo v nomádskej rodine v Somálsku, no na úteku pred núteným manželstvom s omnoho starším mužom sa napokon dostala až do Londýna, kde pracovala ako pomocná sila v reštaurácii rýchleho občerstvenia. Po tom, čo ju tam náhodne objavil známy módny fotograf, sa začala jej mimoriadne úspešná modelingová kariéra. Na jej vrchole otvorene prehovorila o traumatizujúcej ženskej obriezke, ktorej bola ako dieťa podrobená. Krátko nato sa rozhodla ukončiť modelingovú kariéru a zasvätiť svoj život boju proti tejto barbarskej praktike, dodnes mrzačiacej milióny žien. Jej autobiografická kniha Púštny kvet sa stala svetovým bestsellerom.

Tento príbeh pripomína aj život víťazky svetového finále Elite Model Look, ktoré sa na konci augusta konalo v Prahe. Zúčastnilo sa ho 30 nádejných modelov a modeliek z celého sveta, ktorí boli vybratí z tisícov uchádzačov. Desať dní sa v Prahe učili základy modelingu – trénovali na prehliadkových mólach, skúšali si rozhovory, fotili a dostávali lekcie v oblasti sociálnych sietí. Víťazkou medzi dievčatami sa stala exotická Majda John Peter, ktorá pochádza z chudobných pomerov Sudánu. Aktuálne však prežíva sen o modernej princeznej a svojej chorej mame tak konečne môže zaplatiť zdravotnú starostlivosť.

„Majda je utečenkyňa, ktorá žila v tábore. Na pódiu bolo vidieť jej reálnu emóciu. Ono, keď prišla zo Sudánu do modelingu, to nie je asi príliš jednoduché a možno to pre ňu malo oveľa väčšiu cenu ako pre niekoho z nás,” prezradil nám modelingový expert a riaditeľ Elite Model Look Saša Jány tesne po vyhlásení víťazov na galavečere v Prahe. Majda je mladá 17-ročná modelka, ktorá sa narodila v Bentiu a pochádza z veľkej rodiny. V dôsledku vypuknutia druhej občianskej vojny v Sudáne (2013) musela celá rodina utiecť. Po tom, čo žili v utečeneckom tábore na juhu krajiny, sa im v roku 2016 podarilo presťahovať do Ugandy, kde Majda so súrodencami navštevovala školy a užívali si život bez obáv z vojny.

Do súťaže Elite Model Look sa prihlásila vďaka bratovi Kimovi. Práve on sa dopočul o kastingu v Truppati Mall (Kampala – Uganda), na ktorý takmer nešla, no práve tam si ju začiatkom roku 2022 všimol hľadač talentov Joram Muzira Job. Práve Joramovi bolo hneď na prvý pohľad jasné že našiel „hviezdu“. A nemýlil sa. Majda to všetkým vo finále natrela a zvíťazila.

Jej prvý let lietadlom smeroval do Paríža, kde sa zoznámila s agentami z agentúry ELITE a následne sa pripojila k 29 finalistkám medzinárodnej súťaže Elite Model Look. Majda dokázala upútať pozornosť poroty svojou osobnosťou a krásou, a tým sa stala prvou juhosudánskou modelkou, ktorá vyhrala súťaž Elite Model Look a podpísala zmluvu s Elite World (Elite World najväčšia sieť modelingových agentúr na svete).



