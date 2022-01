Bola to láska ako hrom. Laura a Martin sa vo vile Love Island do seba zamilovali a nakoniec celú šou aj vyhrali. Hneď nato vyhlásili, že za peniaze si chcú zaobstarať spoločné bývanie a blondínka sa rozhodla presťahovať do Česka za svojou láskou. Krátko po konci šou pôsobili ako zaľúbené hrdličky a o každom svojom kroku informovali svojich fanúšikov na sociálnej sieti.

Laura a Martin z Love Island. Zdroj: Tv markíza

Odvtedy ubehlo už niekoľko mesiacov. A hoci si mnohí mysleli, že vzťah im bleskovo stroskotá, poriadne sa mýlili. Dvojica je stále spolu a pôsobí ešte zamilovanejšie než pred kamerami. Obaja spolu trávia všetok voľný čas, majú rovnaké aktivity, behajú po horách a na každej fotke sa objímajú alebo bozkávajú. Že by to nakoniec skutočne dotiahli až pred oltár?