Zaľúbenci od začiatku vedeli, na čo peniaze použijú. „Už sme sa o tom rozprávali, pre nás osobne je to veľmi dobrý štart na nejaký náš spoločný začiatok, aj čo sa týka bývania, takže pre nás sú peniaze určite super, aby sme mohli začať riešiť bývanie,“ povedal nám vtedy Martin.

Laura a Martin sa zasnúbili v Miláne. Zdroj: instagram.com/ @kulhanekmartin

Dvojica tak do bodky naplnila, čo si sľúbila. Výhra išla skutočne na jej nové hniezdočko lásky. „Stále sa nás pýtate, čo sme urobili s výhrou. Tak teraz už môžeme konečne vyhlásiť, že sme ju použili na to, na čo sme chceli. Kúpili sme si spoločný byt, v ktorom asi budeme v najbližšom období tráviť 90 % času, pretože si ho ideme prerobiť podľa svojich predstáv. Nie je to domček, ako sme chceli, ale vravíme si, že všetko je tak, ako má byť, a keď na to bude vhodný čas, tak sa nám do cesty pripletie aj ten,” priznala dvojica na Instagrame. A ako Laura plánovala, z obce Koš sa presťahovala do Česka, konkrétne do mesta Osek.