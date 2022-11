Keď moderátorka Zorka Hejdová oznámila, že víťazmi sa stali Denisa a Kryštof a fotku zaľúbencov následne zavesili na sociálnu sieť, nastala hotová vzbura. Aj keď o výsledkoch mali rozhodnúť diváci, drvivá väčšina ostala sklamaná. Kým minulý rok ľudia víťazstvo Laure a Martinovi priali a tešili sa s nimi, tento pár o svojej úprimnej láske divákov vôbec nepresvedčil.

Víťazmi Love Island sú Denisa a Kryštof. Zdroj: VOYO

„Tak predsa sa presexovali k víťazstvu. Namiesto tých 75-tisíc eur by som im dala angažmán v pornofilme,“ napísala fanúšička šou Anet. ,,Nehovorte, že takto sexovať pred kamerami bolo v poriadku. Robili to všade, dokonca aj v spálni pred ostatnými a tí chudáci sa potom na to sťažovali, že museli byť svedkom ich nadržanosti,“ kopili sa komentáre. „Nepripadá mi vhodné robiť z reality šou o láske béčkové porno. Od toho predsa majú tu ‚špeciálnu miestnosť‘ Hideaway. Alebo na čo iné tam je? Ak všetci sexujú pred sebou, tak je tá miestnosť vlastne úplne zbytočná, či?“ ozvala sa diváčka Ivana. „Tak to si robíte žarty, veď ten ich vzťah je najviac falošný. Kópia Laury, nič viac,“ hromžili diváci.