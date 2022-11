Vyhrali ste celú druhú sériu Love Island. Aké pocity s vami lomcujú?

D: Už keď som tam stála, bola som v hroznom šoku. Stále mi to ešte nedošlo a som veľmi vďačná a šťastná.

K: Ja to ešte stále spracovávam. Ten pocit si veľmi užívam, ale zatiaľ to presne nedokážem popísať, ale ako hovorí Denisa, všetkým divákom ďakujeme, že nám posielali hlasy. Všetkých vás máme radi.

Víťazmi Love Island sú Denisa a Kryštof. Zdroj: VOYO

Vedeli ste si predstaviť na začiatku šou, že práve vy by ste sa dostali až do finále?

D: Vôbec. Išla som tu s tým, že super, keď tu budem dva-tri týždne a keď vydržím mesiac, bude to super. A že by som mohla byť až vo finále, to mi ani vo sne nenapadlo. Hlavne, keď sme boli posledný raz pri ohnisku, keď sme otvárali tie obálky a rozhodovalo sa, kto pôjde do finále, v tej chvíli som si myslela, že ideme domov. Bola som s tým zmierená, už predtým som si poskladala oblečenie, aby sa mi to potom dobre balilo. Keď sme otvorili obálku, mala som obrovskú radosť, že zažijeme finále… A že sme vyhrali, tak to mi ešte stále nedošlo.

K: Ja som si to nevedel predstaviť. My sme sa o tom bavili s Kubom veľakrát, že okej, vydržíme tu 4 - 5 týždňov a bude to pohoda, môžeme ísť domov a teraz sme tu stáli posledné tri páry a mega sme si užívali len to, že tu môžeme byť. Bol to úžasný neopísateľný pocit. A že by sme to mohli vyhrať… To by mi v živote nenapadlo.

A čo vaše spoločné plány do budúcna?

K: Tých plánov je veľmi veľa, ale budeme na to musieť ísť nejako postupne. Tešíme sa už domov, pretože sme tu boli už dlho a odstrihnutí od rodiny a kamarátov. Tešíme sa na normálny život, ale ešte si chceme chvíľu užiť to, že hneď sa nemusíme vrátiť domov, vychutnať si slniečko.

