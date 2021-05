Bol si najmladším účastníkom Tvojej tváre. Ako na teba tvorcovia vlastne prišli?

Toto asi nie je úplne otázka na mňa. Neviem, aké boli ich plány. Podľa mňa videli na Instagrame moje videá, že spievam, a asi si mysleli, že som šikovný. Tak ma vyskúšali. Vedeli, že chodím aj na konzervatórium. Podľa mňa si mysleli, že to so mnou pôjde. Tak to vyskúšali. Zároveň asi potrebovali niekoho mladšieho do partie. Niekoho, nie veľmi opozeraného. Tak siahli po mne.

Ako dlho sa venuješ spevu?

Veľmi dlho, prakticky od malička. S otcom sme chodili na chaty alebo do prírody. On vždy zobral gitaru a spoločne sme si spievali... alebo len tak doma. Takže spevu sa venujem naozaj dlho. Spievam v podstate celý život.

Keď prišla ponuka do Tvojej tváre, ako reagovala tvoja rodina?

Boli veľmi prekvapení a radi. Vnímali to ako začiatok mojej kariéry. Všetci sme sa tešili. Hneď ako prišla ponuka, som s ňou súhlasil. Som ešte mladý, nemôžem si nejako extra vyberať, ale zároveň toto bola hneď extrémna ponuka.

Čo sa týka tvojich kolegov z Pána profesora, nežiarlili na to, že si vybrali práve teba a nie jedného z nich?

Asi nie. Ja som sa hneď pochválil Krištofovi Králikovi a Matúšovi Kolárovskému. Krištof mi veľmi pomohol v tom, že mi radil, čo a ako. Dostal som od nich podporu. Určite nie žiadna závisť. Bol som rád, že to zobrali takto. Normálne ako moji kamaráti.

Seriál Pán profesor. Martin Klinčúch vľavo. Zdroj: tv markíza

Pokračovanie na ďalšej strane