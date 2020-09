Dávid už počas markizáckej šou ukázal svoju priateľku, tanečnicu Martinu Chválkovú. Sú nielen kolegovia z divadla, ale niekoľko rokov už spolu bývajú v spoločnej domácnosti. Herec svoju priateľku Maťu 9. septembra požiadal o ruku a ona súhlasila. „Sny sa menia na skutočnosť,“ napísala spokojná brunetka na sociálnej sieti. Páriku srdečne gratulujeme!

Herec Dávid Hartl s partnerkou. Zdroj: Matej Kalina

Pre portál markiza.sk Maťa prezradila, čerstvé dojmy tesne po. „Trošku som to čakala, lebo sme sa o tom v poslednej dobe rozprávali. Sme spolu už šesť rokov a obidvaja sme cítili, že by sme chceli náš vzťah posunúť ďalej. Prekvapená som ale aj tak bola. Je to úžasný pocit byť zasnúbená za najlepšieho muža na svete," reagovala Martinka, ktorá už dlhší čas sledovala svadobné inšpirácie na Instagrame.