Celé superfinále bolo poriadne napínavé. Ako si ho celé prežíval?

„Celý finálový večer bol úplne iný. Nikto nevedel, či ide ďalej alebo vypadne. Celé sa to zbehlo veľmi rýchlo. Som rád a som veľmi šťastný, že to celé zafungovalo. Som veľmi vďačný, že to ľudia prijali a zvolili si ma za superstar. Je to pre mňa známka nejakého progresu našich dvoch národov."

Hoci si bol od začiatku veľký favorit, mnohí si mysleli, že nemáš šancu hlavne preto, že minulý rok to vyhrala Slovenka.

„Zrušil sa tento reťazec – Česko, Slovensko, Česko, Slovensko… Aspoň sa potvrdilo, že hlasovanie je naozaj spravodlivé.”

Adam Pavlovčin Zdroj: tv markíza

Kedy nastal ten moment, že si si povedal, že to môžeš celé vyhrať?

„Zo začiatku som si vôbec neveril, pretože keď som pozeral stávkové kancelárie, ktoré riešili túto sezónu, tak som bol na začiatku outsiderom. Bol som na nejakom 8. až 9. mieste podľa nich. Vystrelilo to až po prvom finále a vtedy aj produkcia zistila, že na celú súťaž sa možno pozerá aj iná demografia. Ale viac som si začal veriť až po druhom finále.”

Rozhodne si patril medzi najextravagantnejších súťažiacich a niektorí diváci ti to dali v komentároch aj nepekne pocítiť. Čítal si si nejaké reakcie?

„Bolo veľmi pekné pozorovať opäť raz demografiu na Facebooku a Instagrame. Instagram bol prevažne veľmi pozitívny a Facebook bol zo začiatku veľmi negatívny. Na Facebooku je aj staršia generácia a úprimne, po tom druhom finálovom večere začal byť veľmi pozitívny aj Facebook. Nečítal som všetky komentáre, ale vždy sa nájde niekto, komu sa nepáčite a s tým som do tejto šou aj išiel. Nikdy sa nebudete páčiť všetkým. Ale čakal som väčší hejt a odpor… A naše národy sú asi fakt podceňované. A možno príde vlna odporu teraz, neviem, ale pociťoval som obrovskú podporu.”

Kto stál za tvojimi divokými outfitmi?

„Nás začínali obliekať až v tej 50-ke počas duet, dovtedy sme mali vlastné veci, iba sa to schvaľovalo, či je to okej na kamery. Ja som však aj vtedy mal moje veci a vtedy sa začala komunikácia s naším stylistom Filipom Vaněkom, ktorému sa páčilo, čo som ja navrhol. Ja som nebol ten, ktorý by sa niečoho bál a sťažoval by sa na kostýmy. Práve naopak. Užíval som si to a potom to baví aj kostymérov. Spoločne s Filipom a jeho tímom sme potom outfity posúvali ďalej. Aj podľa pesničky sa to musí priniesť na nejakú svetovú úroveň. Čo sa týka stylingov, keď sa pozrieme už len na Ukrajinu alebo Austráliu, z roka na rok sa to posúva.”

Víťaz SuperStar Adam Pavlovčin a jeho extravagantné outfity. Zdroj: tv markíza

Aké sú tvoje plány? Budeš tvoriť v slovenčine alebo angličtine?

„Prvá vec, ktorá sa po súťaži robí a je to taká tradícia, že sa najprv vydávajú tie piesne, ktoré som spieval v šou. Až potom prichádzajú autorské. Môj plán je taký, že by som chcel spievať aj v slovenčine, aj angličtine. Moja silnejšia stránka je v angličtine, tam si viem tvoriť a písať veci sám a pri tých slovenských budem určite vyhľadávať pomoc, pretože mám menšie skúsenosti. Možno oslovím nejakých textárov.”

Vyhral si 75-tisíc eur. Už vieš, ako s nimi naložíš?

„Určite si kúpim klavír, ako som už spomenul. Na tom sa aj skvelo tvorí. A zvyšok… Neviem. Určite časť peňazí použijem aj na tvorbu klipov.”

Víťazstvo si patrične oslávil?

„Nešiel som ani do postele. Bola oslava, jasné. Počas celej súťaže som sa snažil ostať čo najzdravší, takže som sa vyhýbal všetkým oslavám a veľkým zhromaždeniam a, samozrejme, aj alkoholu, takže už teraz som nemusel, už nemusím budúci týždeň spievať, takže som si doprial aj nejaké to vínko. Oslavovalo sa s produkciou, s celým tímom, so súťažiacimi, takže sme boli všetci spolu.”

Víťazom Superstar sa stal Adam Pavlovčin. Zdroj: tv markíza

Ako tvoj veľký úspech vníma tvoja rodina?

„Oni to so mnou prežívali od začiatku úplne naplno. Snažili sa prebrať aj nejaké emócie strachu viac na seba. To my si tak so sestrou pomáhame, že daj mi tú trému, teraz ju budem mať ja, ty musíš na pódiu spievať. Mamina bola celý čas v kŕči, aby to vyšlo a všetko dobre dopadlo. A myslím, že jej odľahlo, že je už po všetkom a dopadlo to najlepšie, ako mohlo.”

Prečítajte si tiež: