Už krátko po šou sa Miňovi, ktorý víťazstvo absolútne nečakal, otvorili dvere do veľkého cukrárského sveta. Absolvoval stáž u francúzskej cukrárky Natachy Pacal, ktorá je súčasťou šou. Vďaka súťaži sa v jeho živote zmenilo množstvo vecí. Srdcovkou však ostáva pečenie.

„Stále pečiem. Vďaka súťaži som sa naučil veľa nových vecí, ktoré teraz aplikujem do pečenia. Zamestnal som sa v jednej cukrárenskej výrobe (je to známa sieť reštaurácií), keďže si chcem otvoriť vlastnú cukráreň, preto som chcel odkukať, ako to tam chodí, nejaké to know-how. Takže moje zamestnanie je teraz cukrár. Pečiem však aj doma. Skončím v práci a potom pečiem ďalej. Ľudia mi veľa píšu – chcú hlavne torty. Teraz však úplne letia pagáče, tými som sa aj preslávil. Oškvarkové – je to taký hit, by som povedal. A chodím na kurzy. Nedávno som sa bol inšpirovať vo Francúzsku s pár kočkami z Pečie celé Slovensko aj s Natachou Pacal. Ona je taká moja mentorka, keď nie som si istý niečím, vždy jej zavolám,” prezradil nám Miňo, ktorý sa tak na nedostatok práce rozhodne sťažovať nemôže a kšefty sa mu len tak hrnú. Zárobky by však mohol mať aj väčšie, no on potom nebaží.

Miňo Macula všou RTVS Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

"Cukrárstvo nie je podľa mňa dostatočne zaplatené, hlavne na Slovensku, keďže tu pečie asi každý druhý človek. Chcem piecť aj pre obyčajných ľudí, aby si to mohla dovoliť aj ‚obyčajná‘ babka, ktorá chce odo mňa tortu pre vnučku, nie iba nejaké ‚celebrity‘,” hovorí. „Držím sa pri zemi, lebo chcem, aby moje produkty boli dostupné širokej verejnosti, nie iba pre ‚horných 10-tisíc‘,” netají sa.

Miňo si však popri práci plní sen o vlastnej cukrárni v Bratislave. „V týchto dňoch som skompletizoval logo, takže sa veľmi teším. Chcem pracovať na svojej značke a cukrárničke, ktorú, však ešte neviem, kedy presne otvorím. Situácia s energiami je čoraz viac komplikovanejšia. Každý teraz skôr zatvára, ako otvára. Bojím sa teraz do toho pustiť. Ale dúfam, že čoskoro toto všetko už pominie a ja budem mať niečo svoje, vlastné. Budem si sám robiť, sám piecť. Plán a projekt mám, už len to otvoriť,” prezradil nám Miňo, ktorý spolupracuje aj na 2. sérii šou. „Som tam akoby taký dozor, mám na starosti inventár, suroviny pre súťažiacich, rovnako aj keď niečo potrebujú, som im nápomocný. Keď majú z toho nervy, povzbudzujem ich.”

Miňa sme stretli na krste knihy Pečie celé Slovensko na knižnom veľtrhu v Bratislave, v ktorej sú zozbierané recepty z 1. série šou. A doslova bol na roztrhanie. Po krste bol o neho obrovský záujem. Na jeho autogram čakalo množstvo jeho malých fanúšikov.



