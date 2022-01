Mesut od začiatku vyhlasoval, že práve on prišiel vyhrať celú Farmu 13. A napokon sa mu to aj podarilo. „Keď som stále tvrdil, že som to išiel vyhrať, ja som tu po 10-tisíc eur neprišiel. To sa môžem vrátiť domov rovno s holou ri*ou. Beriem buď všetko, alebo nič,” povedal nám tesne pred finále. Prešlo niekoľko týždňov a odrazu zmenil názor.

Vianoce u Mesuta a Natálie. Zdroj: Instagram mesut.debnar

„Musím povedať, že odštipnem niekomu… Neostane všetka výhra mne. Nebudem to konkretizovať. Je to medzi nami. Jednoducho, sú to moje peniaze. Ja sa tiež nestarám, čo ľudia robia so svojimi peniazmi. Je to na mne, koho podporím po Farme,” prezradil v relácii Kauzičky z Farmičky, ktorú moderuje bývalý farmár Lukáš Stanislav.

