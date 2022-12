Keď ho diváci prvýkrát zbadali na Farme, mnohí si povedali, že tak tento sa tam rozhodne dlho neohreje. Filip Jánoš však všetkým vytrel zrak! Spravil najväčší pokrok, nerobil žiadne intrigy, nebol falošný a svojou šikovnosťou a vedomosťami to dotiahol až do finále. A dokonca to aj celé vyhral!

Dostal si sa až do finále. Aké pocity tebou predtým lomcovali?

„Pocit to bol taký zvláštny, pretože dva mesiace stresu po natáčaní sa stále zvyšovali, že už je to tu, panebože! Posledný diel Farmy, všetko to pôjde naživo. Aj som sa tešil, ale aj som mal stres a strach, ako to dopadne."

Mišo a Muffy ostali dosť sklamaní, keď sa dozvedeli, že s výhrou sa deliť nechceš...

„Na Farme sme sa bavili, že niečo také by sme spravili, ale ja som si to premyslel a neplánujem nič takéto. Keď prehrám, tak prehrám, keď vyhrám, tak vyhrám. My sme si s Giuliou sľúbili na začiatku Farmy ešte, že keď niekto z nás vyhrá, dá tomu druhému 500 eur. Tak to stále platí.”

Michal Mošpan, Martina Korkobcová a Filip Jánoš. Zdroj: MATEJ KALINA

Veril si si, že sa dostaneš takto ďaleko?

„Všetci ma chválili, že tiež nečakali, dokonca ani tí najbližší, že sa dostanem takto ďaleko. Ja som to tiež nečakal, veď ma poznajú… Ani v dueloch som si neveril, ani s Vikingom, ale nejako to vyšlo. Sám tomu nerozumiem, že ako ďaleko som sa dostal.”

Využívaš teraz niečo, čo si sa na Farme naučil?

„V bežnom živote nevyužívam to, že staviam príbytky pre zvieratá (smiech) a pílim, ale boli sme po Farme na chate, trebalo narúbať trošku dreva, tak s tým som pomáhal. Tak predsa len sa zišlo.”

Mnohí diváci sa neustále pýtajú, kedy sa konečne ostriháš?

„Ja som mal celý život krátke vlasy, a potom prišla taká výzva na mojom YouTube, že keď budem mať 300-tisíc odberateľov, tak sa ostrihám a už čakám tri-štyri roky a nestrihám sa tak dlho. Tak v rámci výzvy mám také dlhé vlasy, ale ja sa k tomu isto vrátim. Keď to bude, tak sa ostrihám.”

Nezabudnuteľné zábery Filipa z Farmy. Zdroj: TV Markíza

Ako vyzerala tvoja príprava na finále?

„Pripravoval som sa tak, že som bol párkrát vo fitku, a to ma Natália pripravovala. Bol som za ňou v Košiciach, ukazovala mi nejaké cviky.”

Keď si prišiel domov, pozrel si si vaše farmárske epizódy?

„Odkedy som došiel domov, tak odvtedy som pozeral Farmu a bolo zaujímavé, vidieť to všetko z druhého pohľadu. Veľa vecí tam aj neukázali, veľa vecí ukázali, ktoré som nevedel, je to taký iný pohľad na to celé. Keď som bol napríklad celý deň na stavbe, tak teraz vidím, čo sa dialo v kuchyni, čo sa riešilo v spálni… A tak som si povedal, že aha, čo ste tam všetko povedali!”

Zmenil si na niekoho názor?

„No isto hej, pretože je to iné, keď vidím, že som vyhral imunitu a Mišo aké veci na mňa hovoril, tak som si povedal, že čo, ty špina (smiech). To som nevedel, že také veci na mňa hovoril. Ja nie som síce taký, žeby som teraz niekoho nenávidel a nechcem ho vidieť nikdy, ale skôr niektorí ľudia sú takí, že nemám dôvod sa s nimi stretnúť, nie sú mi takí blízki.”

Nezabudnuteľné zábery Filipa z Farmy. Zdroj: TV Markíza

S Baronom ste sa asi neskamarátili? (Smiech).

„Baron si ma blokol všade na Instagrame, takže s ním ťažko a ani by som nechcel. Dúfam, že ho nestretnem. Ale jeho zápas si isto pozriem.”

Keď sa to medzi vami na Farme vybičovalo, nebál si sa, že by ti mohol naozaj fyzicky ublížiť?

„Ja som bol vtedy taký, že som ich tam provokoval a dúfal som práve, že Kiko alebo Baron po mne vybehnú, a tým ich vylúčia z hry. Tak som rozmýšľal. Ale nič sa také nestalo, Baron nakoniec odišiel, iba tie kamery tam otáčal… Keby ma napadol, aj tak si myslím, že by som sa nejako ubránil.”

Všetci diváci napokon videli aj tvoju kamarátku Kiku, o ktorej si neustále básnil. Vyšlo to a tvoríte pár?

„Fúúúúha. Po Farme sme tomu dali šancu a teraz sme opäť oficiálne pár. Takže hej, vyšlo to. Krásny koniec tohto príbehu. Pomohlo nám, že sme boli dlhšie od seba a uvedomili sme si, že si tak viac chýbame a je ťažké, keď sme dlho od seba.”

Očakával si, že ťa budú diváci tak zbožňovať a najviac ti držať palce?

„Keď som vyšiel z Farmy, myslel som, že samý hejt bude na mňa – že ten debilko s fialovou hlavou a kuknem, že veď ľudia ma majú celkom radi! Aj som si pozeral hlasovanie, že koho majú diváci najradšej, a tam som bol v top trojke. Nečakal som to! Teším sa z toho. Ale na začiatku ma celkom ,hejtovali’, ale už keď som vyhral duely, tak otočili a začali písať, že som dobrý ,týpek’.”

Filip počas finále. Zdroj: TV Markíza

Nemyslíš si, že veľký problém dnešných čias je to, že ľudia o človeku nič nevedia a okamžite ho odsúdia iba na základe prvého dojmu?

„Je to problém a presne to chcem ukázať…. To je dôvod, prečo si lakujem nechty, mám také vlasy, chcem to celé normalizovať, že človek nie je divný, keď si farbí vlasy, lakuje nechty, to ťa nerobí človekom. Je to nejaký skin na tebe, ako vyzeráš a s tým, aký si vnútri, to vôbec nesúvisí. Je to problém, že ľudia na základe výzoru a prvého dojmu mnohých okamžite odcudzujú. Videli sme to aj na Farme, keď Kiko prvé dni hovoril, že som divný a nakoniec zistil, že som v pohode. Človeka treba najprv spoznať. Ja som mal aj na ,Džulu’ taký názor na začiatku, že pozerám, že tá je taká veľmi divná a nechcem ju spoznať… Keď som ju prvý deň videl, povedal som si, že to nebude dobré a tiež som robil to, čo robia ľudia mne, že som dal na prvý dojem.”

Aké si mal pocity tesne potom, ako si sa stal víťazom Farmy 14?

„Strašné stresy to boli! Fuj, tie tlačidlá, som si ruku zničil, mám ju odretú, ako som tam trieskal o tie tlačidlá. Je to však super pocit, pecka!”

Veril si si počas súboja?

„Veril som si až do toho kvízu, keď Maffy začala dávať jednu za druhou. Že ,bam’, a zase Maffy a zase Maffy! Už som bol potom taký, že toto ak dokašlem... ešte som aj Saške netrafil narodeniny, čo je akože otras! Vtedy bol najväčší stres!”

Vyhral si krásnu sumu 75-tisíc eur. Už vieš, ako naložíš s výhrou?

„No jasné, zdaním to najprv (smiech) a potom dám 500 eur ,Džule’ a nejaké bývanie by som možno poriešil, aspoň to pomôže.”

