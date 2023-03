Víťaz Farmy 14 Filip "FiFqo" Jánoš to nezvládol. Po 45 dňoch odchádza z najdrsnejšej hry o prežití ako porazený. Jeho zmenený výzor vás však prekvapí...

Po 45 dňoch opúšťa ostrov v Dominikánskej republike víťaz Farmy 14, Filip "FiFqo" Jánoš. Krátko po výhre rozprávkovej sumy 75 000 eur v šou Farma si výrazný Bratislavčan zbalil kufre a spolu s ďalšími 27 súťažiacimi odletel bojovať na tropický ostrov. Na ďalšiu obrovskú peňažnú výhru však môže zabudnúť. Svoj boj o 100 000 eur v šou Survivor ukončil prehratým duelom proti českej herečke Karolíne Krézlovej. Ostrov opustil Filip ako 14. v poradí, tesne pred očakávaným zlúčením kmeňov. V dueli sa youtuber ocitol už druhýkrát, tento sa mu však stal osudným.

Kmeň do duelu posiela Filipa. Zdroj: voyo

Po prehre však dlho nesmútil, odchádzal s úsmevom na tvári a spoluostrovanom poďakoval za všetky spoločné chvíle a odkázal, že im drží palce. "Môj odchod je pre mňa naozaj veľmi ťažký. Za 45 dní na ostrove som sa nikdy nesťažoval a nikdy som nerozmýšľal nad tým, že by som ostrov chcel opustiť a ísť domov. Bude mi chýbať všetko, čo som nezažil, a mohol som to zažiť. Nezvládol som kombináciu sociálnej hry s tou súťažnou časťou v súbojoch o odmeny a imunity," dodal po svojom odchode. Z ostrova však neodchádza taký, aký naň prišiel. Odnáša si kopu spomienok, skúseností a poriadnu zmenu imidžu. Jeho dlhé fialové vlasy kvôli morskej soli a silnému slnku výrazne vybledli a prišiel aj o svoje bruško. "Ja som sa na ostrov pripravoval tak, že som sa poriadne vypapkal. Aby som mal potom z čoho čerpať, keď nebudem mať čo jesť," smial sa sám na sebe pred odchodom do džungle.