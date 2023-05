Po odvysielaní deviatej epizódy sa Virgínia rozhodla vyložiť karty na stôl a vysvetliť nedorozumenie z vily. Tomáš ju totiž na podnet vypadnutej Diany a neskôr aj Mirky konfrontoval s obvinením, že vonku niekoho má. Medzi dievčatami sa dokonca začalo rozoberať aj jej „tehotenstvo”. Ona sama to dnes vníma ako „krivé obvinenie” a na pravdivosti týchto tvrdení sa iba smeje.



Epizóda, v ktorej musela Virgínia opustiť šou, bola plná intríg a hádok. Zdroj: TV Markíza

Prvotný hnev na Tomáša ju už dávno prešiel, no napriek tomu priznala, že by ho za partnera nechcela. „Nie som zvyknutá bojovať o muža,” vyznala sa Tomášovi ešte v súťaži a týmto to uzavreli. „Keď sme riešili tému bozkávania, tak to sa mi nepáčilo. Prišla jedna, že sa s ním bozkávala, druhá a potom tretia, vo mne to tak zarezonovalo, že nie. Bojovala som proti tomu a myslím si, že som nebola sama, veľa dievčat to tam riešilo a celkovo boli z toho sklamané,” povedala pre TV Markíza.