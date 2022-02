Mnohé páry, ktorým sa nedarí splodiť dieťa prirodzene, začnú rozmýšľať o iných možnostiach. V hre je umelé oplodnenie alebo adopcia. A práve pre adopciu sa rozhodli, keď sa v roku 2020 zaradili na čakačku adopčného procesu. Vinczeová predtým skúšala aj jednu „ľahšiu” formu umelého oplodnenia, ako to sama nazvala, no mala z toho fyzickú záťaž a povedala si, že nie. „Nemám vo zvyku po niečom chorobne túžiť. Nie som v stave mentálnej núdze, že to dieťa potrebujem za každú cenu, aby som bola šťastná,” vysvetlila už viackrát.

Ako najnovšie pokročili s adopciou? „Sme vo fáze, keď čakáme, že nám zavolajú a my budeme mať možnosť rozhodnúť sa, či do toho vlastne chceme ísť, a to nám určí až ten daný moment, kde očakávame, že nám to v tej Božej dokonalosti príde, či áno alebo nie,” prezradí Adela v relácii Silná zostava vo štvrtok večer a pripustí, že možno by aj išla na umelé oplodnenie. „Máme to v úplnom neutrále,” prizná Vinczeová. „Máte to obaja s Viktorom v neutrále?” opýta sa jej Ostrihoňová. „Niekedy sa môjho muža kontrolne opýtam, či to má stále v neutrále, či sa mám hecnúť a ísť na umelé oplodnenie. Podstúpim to, ak by to malo byť mimo nášho spoločného zladenia sa,” prekvapí.

Moderátorka Adela Vinczeová Zdroj: EMIL VAŠKO

„Počkaj, keby Viktor povedal, že to chce, išla by si na umelé oplodnenie?” prerušila ju Veronika. „Asi by som to zvažovala, ale naozaj sme v tom obaja zladení, že tú tému máme niekde odloženú. Ono sa to niekde deje. Život je plný a pekný všetkého, za čo môžeme byť vďační,” dodala.