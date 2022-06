Seriál Oteckovia sa definitívne skončil a nahradila ich nová šou Na love, ktorú moderuje Viktor Vincze. Štvorica súťažiacich sa snaží v otázkach predbehnúť jedného z trojice Lovcov a na záver zabojovať o peknú sumičku peňazí. No to, čo predviedla štvorica uplynulý piatok, sa skutočne zapíše do análov trapasov televízie.

Hry sa zakaždým zúčastňujú štyria súťažiaci, ktorí sa spoznajú až pri natáčaní. Predtým ako sa každý zo štvorice postaví proti Lovcovi, má dve minúty na to, aby zodpovedal čo najviac správnych odpovedí na Viktorove otázky a vyhral čo najviac peňazí. Podľa nahratej čiastky mu Lovec dá ponuku – môže hrať o svoje nahraté peniaze, o omnoho vyššiu sumu alebo o omnoho nižšiu. Pri výbere však musí byť každý obozretný. Ak si vyberie najvyššiu sumu, stačia dve zlé odpovede, Lovec ho doženie a v hre končí. Keď hrá o svoju nahratú čiastku, náskok má dve otázky a pri najnižšej sume má náskok až tri otázky, no do tímu sa súťažiaci vracia so sumami maximálne do 200 eur. Koľko súťažiaci dokopy nahrajú, o to následne súťažia vo finále. Samozrejme, iba za predpokladu, ak zodpovedajú v priebehu dvoch minút na viac otázok ako Lovec.

Lovec Slavo Hlásny. Zdroj: TV Markíza

Uplynulý týždeň nevyhrala ani jedna skupinka. Zdalo sa, že lovci sú skutočne neporaziteľní. No prišiel piatok a štvorica skutočných hlavičiek v zložení Jakub, Ľubomíra, Roland a Marián. Marián v prvom kole nahral peknú sumu 2000 eur a Slavo Hlásny mu dal následne tieto ponuky - môže hrať o svoju nahratú sumu, o 3000 alebo o 200 eur. Šikovný Marián si prekvapivo vybral najnižšiu sumu a ľavou zadnou Lovca porazil. Ďalším pánom na holenie bol Roland, ktorý počas dvoch minúť otázok a odpovedí nahral 1500 eur. Slavo mu dal následne možnosť hrať aj o nižšiu a vyššiu sumu - 150 eur alebo 3500 eur. A rovnako ako Marián, aj Roland si vybral hrať iba o 150 eur. Lovca porazil a celkovú sumu tímu zvýšil na 350 eur.

Perfektný výkon podala pani Ľubomíra, ktorá nahrala až 2750 eur. Napriek tomu, že mala skvelý všeobecný prehľad, aj ona si povedala, že ďalej bude hrať iba o 50 eur a ponuke 5000 eur dala košom. Ako správne hádate, aj ona pred Lovcom hravo ušla a do tímu doniesla spomínaných 50 eur. Posledným súťažiacim bol Jakub, ktorý nahral 2500 eur. A keďže Slavo už prekukol ich taktiku, jeho nižšia ponuka bola 1 euro a vyššia 6000 eur. V tom momente si boli všetci diváci takmer istí, že si zvolí konečne tú najvyššiu sumu. Aj keby náhodou prehral, o veľké peniaze by neprišiel, keďže v jeho tíme svietila iba čiastka 400 eur, o ktorú by následne bojovali vo finále. Ale čo sa nestalo? Jakub sa rozhodol bojovať o smiešne euro, na čom sa už aj Vincze poriadne zabával.

Štvorica súťažiacich zo šou Na love zvolila zvláštnu taktiku. Boli na smiech celému Slovensku. Zdroj: TV Markíza

Lovca predbehol s poriadnym náskokom, vrátil sa k svojmu tímu a štvorica s nahratou sumou 401 eur putovala do finále, v ktorom kráľa kvízov Slava Hlásneho porazila! Keď Viktor nahlas povedal, koľko si každý odnáša, výborne sa na tom zabával. ,,Tá vaša stratégia bola napokon úspešná, že ste zobrali aj to jedno euro, takže 100 eur a 25 centov pre každého. Spokojní?" opýtal sa ich so smiechom Viktor.

