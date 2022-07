Viktor a Eva tvorili pár dlhé roky. Na sociálnej sieti sa často chválili zamilovanými fotkami z rôznych výletov či dovoleniek. Iba málokto by vtedy tipoval, že Vincze pustí milú brunetku k vode a už o pár mesiacov sa vrhne do náručia Adele ešte vtedy Banášovej. Tú krátko na to, na Valentína 2017, v priamom prenose Telerána požiadal o ruku. No a v júni 2017 si už povedali aj svoje áno. Od rozchodu Viktora a Evy odvtedy ubehlo už presne šesť rokov.

Brunetka stále pôsobí ako „dievčatko” a akoby absolútne nestarla. Sem-tam sa ohlási na sociálnej sieti a inak tomu nebolo ani teraz. Eva zverejnila záber z kúpaliska. „Navždy dieťaťom, navždy svoj svet,” napísala k fotke, ktorá ju zachytáva, ako sa opaľuje. Na prvý pohľad to pôsobí, že bola hore bez, no brunetka mala na sebe biele plavky bez ramienok. Treba uznať, že jej to veľmi pristane.

