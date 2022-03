Vincent, v novinke hráte postavu Maxa - kriminálnika, ktorý sa stane farárom. Ako sa vám hrala táto úloha?

- Je veľmi pekné hrať takúto úlohu. On je síce kriminálnik, no keď postupne začne tým ľudom pomáhať, je to výborné. Súčasne hrám niekoľko postáv naraz. Hrám farára, ktorý sa nesmie prezradiť, aby ľudia verili, že je ozajstný farár, potom hrám Maxa, ktorý je stále zlodej, a potom hrám aj Maxovu emocionálnu rovinu. Ten sa do toho všetkého ešte aj zahľadí do policajtky. Je to vlastne ťažká rola v tom, že hrám tri postavy naraz. Hrám farára, zlodeja a zamilovaného Maxa.

Viete si predstaviť, že by ste aj v reálnom živote boli farárom?

- Som agnostik alebo skôr ateista, skoro ako každý Čech, tak ja si to predstaviť nedokážem. Farára neberiem úplne ako cirkevnú osobnosť, ale skôr ako spoločenskú. Farár z cirkevného mestečka podľa mňa ani nemusí toľko šíriť cirkevné vzory, že by bol ako úradník cirkvi. Ale skôr je to pre mňa človek, ktorý drží nejakú morálku spoločnosti, pre mňa je to skôr verejný psychológ. Spovednica je niečo ako psychologický zákrok. Či idete k psychológov, alebo k spovedi, je to to isté. Rozdiel je v tom, že jedno si platíte sami a druhé je hradené cirkvou (smiech). Takže farára si predstavujem ako psychológa a morálnu podporu. V nejakom paralelnom vesmíre si viem predstaviť, že by som to robil. Rád pomáham ľuďom. Keď som bol mladší, dokonca som rozmýšľal nad tým, že budem psychológ.

V poslednom čase sa veľa hovorí o škandáloch v cirkvi. Sledujete to?

- Sledujem to, no v Českej republike toho nemáme tak veľa. Viem, že u vás a v Poľsku je to horšie. Čo sa týka tých škandálov, je to vec, ktorú ľudia sledujú. U vás je to však viac spoločensky preberaná téma. Nehovorím však, že by u nás nebola. Musím sa priznať, že to ide trochu mimo mňa.

Hovoríte, že ste ateista. Nikdy ste teda nechodili do kostola?

- Tým, že ja som z katolíckej rodiny, som pokrstený a chodil som ako malý do kostola povinne. Keď som vyrastal, tak z triedy som chodil do kostola skoro jediný. Moja rodina mala vždy taký prístup, že mi dala tú možnosť objaviť vieru, ale nenútila mi ju.

Slovenskí diváci vás poznajú aj z komédie Kameňák 4. V poslednom období vás to však ťahá aj inde…

- V súčasnosti som skôr prešiel na réžiu, ako len to herectvo. Chcem si dať takú menšiu pauzu od herectva. Či seriály alebo filmy, človek na našej scéne si nemôže vyberať. Človek musí robiť to, čo príde a ja som práve že nechcel byť tohto otrokom. Preto som sa rozhodol, že nejaké veci si budem robiť sám. Niekedy je to lepšie, lebo veci si píšem a režírujem sám. Nemusím čakať na to, až mi niekto niečo ponúkne. Skôr sám seba vnímam ako autorského tvorca než ako nejakého seriálového. Myslím si, že v Česku to nie je ani možné.

V seriáli Svätý Max hráte so slovenskými hercami. Poznali ste sa predtým?

- Bol som prvý raz vôbec na Slovensku, keď som prišiel natáčať Svätého Maxa. Dovtedy som Slovenskom len prechádzal, nejako ma k vám nezavialo. S nikým som sa nepoznal. Poznám sa len so Slovákmi, ktorí žijú v Prahe. Jediným slovenským hercom, ktorého poznám, je Milan Ondrík. Spolu sme pred pár rokmi točili film s Hřebejkom. To bola moja prvá skúsenosť so slovenským hercom. Na túto druhú skúsenosť som sa však tešil, lebo s Milanom sa mi hralo krásne. Mám rád slovenský typ herectva. Páči sa mi, že do toho idete po hlave a horkokrvnejšie než my. V tomto smere sme skôr také viedenské typy a sme určite opatrnejší. Vy ste takí farebnejší. Tešil som sa na to, že si na Slovensku zahrám a nebude to len s Čechmi.

S kým ste si na pľaci najviac rozumeli?

- Najlepšie sa mi točilo asi s Petrom Brajerčíkom. V druhom diele máme takú scénu, kde mu pomáham dať si život späť dokopy. Naša spolupráca bola veľmi pohodlná a spolu sme sa na pľaci hrali. Nechcem však vypichovať len jedného. Úprimne sa mi so všetkými hralo dobre. Nie je to diplomatická odpoveď, ale hralo sa mi dobre. Keby mám vystreliť jedno meno, bol by to Peter. Celé to išlo ruka v ruke a obaja sme si sadli.

O svojej mame Veronike Žilkovej ste nedávno prezradili, že vás vychovávala tvrdou ruku, sem-tam hraničiacou až s tyraniou. Je to tak?

- Bolo to tak. Bola to taká sparťanská škola a ja som tomu naozaj veľmi rád. Teraz toho dokážem zniesť omnoho viac než moji kolegovia. Mama je veľký pedant na disciplínu. Nemá rada, keď niekto nemá profesionálny prístup. Som rád, že to všetko vo mne vybudovala. Vidím, ako veľmi je dôležitá disciplína, aby som neostal v tom bohémskom herectve. Som veľmi rád, že som mal práve takúto tvrdú školu.

Pochádzate z rozvetvenej rodiny. Aké je to mať toľko súrodencov?

- Som úplne spokojný. To je ťažká otázka. Viete, to je tak, akoby sa niekoho opýtate, aké je to vyrastať v slávnej rodine? Ja neviem, aké je to vyrastať v neslávnej rodine. Pre mňa je to úplne normálne. Beriem to normálne, že mám toľko súrodencov. Inú rodinu nemám, takže neviem, aké by to bolo. Neviem si však predstaviť, aké by to bolo, keby som bol jedináčik. Priznám sa, že spolu často hovoríme, aj keď sme niektorí samotári. Myslím si, že by sme za seba položili aj život. Som veľmi rád, že pochádzam z takej veľkej rodiny.

Ako často sa stretávate úplne celá rodina?

- Stretávame sa pri každej udalosti, keď to ide. Čím sme starší, tým to máme radšej. Keď sme boli v puberte, tak sme sa od rodiny dištancovali, čo je jasné. Ale teraz, keď sme všetci starší, tak využívame každú príležitosť, aby sme boli spolu a stretli sa. Zo mňa sa stal extrémne rodinný typ.

Najznámejšia spomedzi vašich súrodencov je Agáta Hanychová. Aký s ňou máte vzťah?

Agáta ma veľmi baví v tom, aký život dokáže viesť a obdivujem ju za to. Ničoho sa nebojí a do všetkého ide po hlave. Obdivujem na nej, že aký život viedla a vedie, že sa z toho dokáže hneď otrepať a vo finále z toho vyjde veľmi dobre. Vie sa poučiť z tých vecí a beriem ju ako super mamu a skvelú sestru.

Čo hovoríte na jej škandály?

- Vnímam ju úplne inak ako ostatní. Ľudia ju vnímajú z médií celý život. Tá jej šupka, ktorú má v médiách, tej rebelky, je iná. Pre mňa je to obetavý človek.

Už viac ako dva roky tvoríte pár s priateľkou Anetou. Bude aj svadba?

Je veľmi skoro nad tým premýšľať. Budem mať ešte len 25 rokov. Teraz som až príliš ponorený do práce. Bolo by to podľa mňa nezodpovedné. Človek si musí niečo odžiť, potom zistí, že kariéra nie je všetko a potom budem pripravený na záväzky. Sám som z rozvedenej rodiny a aj okolo seba mám veľa rozvedených ľudí. Nechcem to brať na ľahkú váhu. Keď si niekoho konečne vezmem, tak chcem vedieť, že sám som na to pripravený.

Ako najradšej trávite svoj voľný čas?

- Za posledný polrok som nemal ani deň voľna. Pracujem 14 hodín denne. No keď ho mám, idem vždy domov do Prahy a som s mojím psom. On ma vždy krásne upokojí a dodá mi motiváciu. Keď ho vidím ako spokojne celý deň leží a nenaháňa sa za peniazmi, tak si poviem, že niekedy by som mohol dopadnúť ako ten pes (smiech).

