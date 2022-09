Natálie sa v Miss Czech Republic umiestnila na treťom mieste a vyhrala aj súťaž krásy Top Model of the World. Svoju krásu si veľmi dobre uvedomuje a nebojí sa ju využiť vo svoj prospech. Pomerne nedávno sa rozišla so svojím partnerom a mnohí ju poznajú aj preto, že pred dvomi rokmi sa verejne podelila o mimoriadne bolestivú správu.

Natálie Kočendová si hľadá lásku v šou Love Island. Zdroj: TV Markíza

V septembri 2020 zverejnila záber z nemocnice, na ktorom je uplakaná a zničená. „Navždy tu budeš s nami. Navždy budeš môj milovaný syn. Moja fazuľka. Takú lásku a šťastie, aké som zažívala 6 mesiacov s tebou, som nikdy nezažila. Teraz to vystriedala neskutočná bolesť. Stratila som kúsok seba. Dala by som všetko za to, aby som opäť cítila tvoje kopance a po pôrode si ťa mohla vziať zdravého domov. Si ten najkrajší chlapec. Raz sa tam hore stretneme. Milujem ťa, moja malá láska," odkázala svojmu chlapčekovi do neba. A s malým klbkom, ktoré si tento svet vôbec neužilo, sa aj odfotila. Podobne sa vyjadril vtedy aj jej partner Laky Royal, ktorý je osobným holičom mnohých celebrít. Dvojica bola dokonca zasnúbená, no v júni tohto roku sa rozišli. A teraz kráska hľadá novú lásku v šou Love Island.

