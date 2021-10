Alžbeta a John sa zoznámili pred 7 rokmi v Anglicku na narodeninovej oslave ich spoločného kamaráta. Okamžite sa do seba zapozerali a časom sa dali dokopy. Trvalo však 4 roky, kým si sympatický Portugalčan získal Alžbetiných rodičov a ich vzťahu požehnali. Dlhý čas žili tak, ako všetky ostatné páry, no raz prišiel deň, keď si povedali, že sa vzdajú všetkých milostných radovánok a budú žiť v celibáte. „Poviem to stručne a krátko – ak človek vyznáva vieru v Boha, tak potom nemôže porušovať jeho zákony. A teda, ak predmanželský sex je hriechom, tak nemôžem tvrdiť, verím v Boha, a predsa hrešiť. My sme postupom času, ako sme sa spoznávali a spoznávali sme zároveň aj Boha, dostali sme sa do momentu, keď sme si povedali, že Boh toto žiada od človeka a my to porušujeme. Takže, ak chceme žiť v súlade s božími zákonmi a získať jeho požehnanie, musíme s hriechom skoncovať,“ vysvetlila Alžbeta.

Rovnako to vníma aj sympaťák John. „Kedysi sme fungovali ako ostatné páry, ale neskôr sa naše priority zmenili. Myslím, že nie je veľa vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme dokázali svoju vďačnosť. Nebolo to ľahké, pretože špeciálne pre muža je to ťažšie než pre ženu, ale je to spôsob, akým ukazujeme svoju vďačnosť. Nemôžete žiadať, aby ste boli požehnaní, keď pre to nič neobetujete. Koľko toho obetujete, toľko toho dostanete,“ myslí si. Odopieranie si fyzickej slasti je podľa Alžbety skvelou cestou k životnému šťastiu. „Boh dal slobodnú vôľu každému páru, aby sa rozhodol. Nemám právo hovoriť, kto by mal ako žiť. To je medzi Bohom a človekom. Netrúfla by som si niekomu povedať, že musí takto žiť. Môžu takto žiť. Ak sa tak rozhodnú, Boh ich požehná neskutočným šťastím, pokojom, hojnosťou, všetkým...Ak môžem dať ženám radu, tak áno, radím vám, žite v čistote. Zachovajte si tú dôstojnosť tej ženskosti,“ dodala.

