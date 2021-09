Kristína sa do šou prihlásila s partnerom Milanom, s ktorým tvorí pár už takmer sedem rokov. Chcú spolu prežiť celý život a mať spolu kopu detí. Obaja totiž na vlastnej koži okúsili, aké to je, keď človek nemá kompletnú rodinu. Kristína bola totiž ešte malé dieťa, keď ju jej matka opustila a nechala napospas osudu. Lásku i zázemie jej dala obetavá babička. „Babka sa mi snažila dať všetko, čo mohla, vychovávala ma ako vlastnú dcéru. Ako dieťa som nevedela, aký je to pocit mať rodičov, no veľakrát som rozmýšľala nad tým, aké by to bolo. Keď som videla mojich spolužiakov, ako po nich chodia rodičia do školy, to bolo pre mňa také cudzie a niekedy som im v dobrom závidela,“ povzdychla si.

Napriek tomu, že ju matka opustila, necíti k nej nenávisť. „Nedá sa povedať, že jej to zazlievam. Neviem, čo vtedy prežívala, prečo sa tak rozhodla. Skôr jej zazlievam, že za celý život sa mi ani raz neozvala, nekontaktovala, neplatila výživné… nič,“ zhodnotila. Naopak, stará mama je pre ňu všetkým na svete. „Moja babka pre mňa znamená všetko. Je to najdôležitejší človek v mojom živote. Aj vďaka nej som dnes takým človekom, akým som. Vychovala ma, dala mi všetko. Volám ju babka, no je to pre mňa mama a otec. Je to najsilnejšia žena, akú poznám,“ dodala s úsmevom. Ako sa bude dariť Kristíne a Milanovi v šou Dom snov? To uvidíte už v stredu o 20.35 na JOJ-ke!

Pravidlá novej jojkárkskej relácie Dom snov

V šou Dom snov bude hrať dovedna 12 párov o 3 kompletne zariadené domy s vlastným pozemkom a s upravenou záhradou. O jeden dom súťažia 4 páry. Prvé dva páry si zmerajú sily v súťažiach pri stavbe základov, druhé dva páry zas pri stavbe samotného domu. O víťazovi v každej dvojici sa rozhodne v napínavom semifinále pri sťahovaní obrusu spod tanierov. Komu ostane na stole viac tanierov vyhráva a postupuje do finále. V tom sa stretnú dva páry, t. j. víťazi zo semifinále. O absolútnych víťazoch rozprávkových domov sa rozhodne vo veľkom finále pri jedinej súťaži. Víťazný pár dostane do vlastných rúk kľúče od svojho nového bývania.