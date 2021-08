Ide o úplne nový projekt Dom snov, v rámci ktorého sa súťaživé páriky „pobijú“ o svoje vlastné bývanie. ,,Bude to mať niečo z Vilomenín, to znamená, že to bude jemne bláznivé a hravé. Bude to súťaž mladých zaľúbených párov o ten Dom snov. Ale, keď hovorím o mladých a zaľúbených pároch, samozrejme, nebude chýbať také niečo ako požiadanie o ruku, svadby... Tým pádom to bude mať niečo možno aj zo Siedmeho neba v takej romantickej polohe,“ povedal pre joj.sk.

Vilo Rozboril Zdroj: INSTAGRAM

A Vilo už ukázal, ako bude dom, ktorý darujú mladým zaľúbencom, vyzerať. ,,DOM SNOV už stojí . Zatiaľ jeden. Bacha, bude ich niekoľko po celom Slovensku. Majte krásny “deň snov” , čaf," napísal Vilo, ktorý stojí pred novučičkým domom.