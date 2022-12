Niektorí z nich nabehli na statok špeciálne pripravení. Doma si totiž stihli podrobne napozerať všetky epizódy Farmy, ktoré počas pobytu doma stihli. V bojovej nálade prišla aj vypadnutá Viktória, ktorá na statok prišla spolu s Evou a jej psom Dibukom. Viki bola totálne nahnevaná na Miša, chystala sa mu vynadať za to, čo videla na obrazovke, no keď ho zbadala, hnev ju opustila. Dokonca sa vyjadrila, že nie je z tých, ktorí by prišli a napľuli mu do tváre.

Vypadnutá farmárka Viktória. Zdroj: TV Markíza

Keď ju však diváci opäť zbadali na statku, zanechali jej poriadne štipľavé odkazy. ,,Dúfam, že v tej telke videla hlavne seba!" napísala Táňa. ,,Keby natáčali Mrázik 2 nová generácia po xx rokoch, ju, upišťanú Alex a lenivú Marfu by vzali aj bez konkurzu," smiala sa Janka. ,,Bosana krásna, taká istá ako Marfa," kopili sa komentáre na jej adresu. ,,Sú odporné ako cesta do roboty. Ženy bez chrbtovej kosti. Intrigánska Viky nemá čo posudzovať iných. Zaujímavé, že keď pozerala všetky diely, tak si nevšimla aj Marfu, ktorá mala len fajku v papuli a spolu sa len povaľovali," reagovala diváčka Anna. ,,V prvom rade by mala sebe napľuť do ksichtu," nešetria ju fanúšikovia šou.

