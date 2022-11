Ako ďalšia sa v Extrémnych premenách pustila do boja s kilami Viktória Veselá (24). S Marošom Molnárom (49) schudla 52 kíl. Okrem novej postavy zmenila aj vizáž, keď si zosvetlila tmavé vlasy. Stala sa z nej úplne iná žena.

Nepravidelná životospráva a lacné jedlo spôsobili Viktóriinu nadváhu. S Marošom Molnárom zhodila 52 kg. „Odkedy som schudla, je pre mňa jednoduchšie rýchlo nájsť niečo na seba, keďže sa nemusím hrabať v skrini a rozmýšľať, čo si obliecť, aby mi to nebolo malé,“ prezradila Viktória pre markiza.sk. Koľko dnes váži, však nevie, keďže má traumu odvážiť sa. A napriek tomu, že sa jej podarila výrazná premena, keď zmenila aj imidž, s jedlom stále podľa jej slov bojuje.

Iba 24-ročná Viktória Veselá z Extrémnych premien sa vyjedla na 131 kíl. Zdroj: tv markíza

“Čo sa týka jedla, je to občas boj. Mám dni, kedy je to super, no potom sú tu dni, kedy sa cítim zle a cítim potrebu jedlo si "zaslúžiť". Napríklad, keď som nemohla ísť cvičiť, pretože ma seklo, s čím mávam po úraze už roky problém a skončila som u fyzioterapeuta, mala som nutkanie nejesť, lebo nemám taký veľký výkon, ako keď cvičím a podobne. Ale všeobecne som na tom určite oveľa lepšie,” dodala.