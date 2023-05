Všetky tanečné páry sa v semifinále snažili vydať zo seba to najlepšie. Porotkyňa Tatiana Drexler však viacerým náladu pokazila. Dosť kriticky sa vyjadrila k skvelej Janke Kovalčíkovej, nešetrila Mariána Gáboríka ani Vratka Sirágiho. Keď sa šou prehupla do druhej polovice a tanečné páry išli tancovať svoje druhé tance, televízia si pre páry v dokrútkach vymyslela niečo netradičné. Nahlas čítali „hejty“, ktoré im niektorí ľudia zanechávajú na sociálnych sieťach. „V rámci druhej polovice dávame našim tanečným párom priestor odpovedať na otázky od vás, našich divákov, ktorí sú pre Let's Dance veľmi dôležití, a naše páry budú čítať aj komentáre na sociálnych sieťach. A musím povedať, že čítanie komentárov je aj mojou obľúbenou disciplínou. Odkedy som si o sebe prečítal, že som teplá bageta a žijem s vysušeným chlapom, tak sa mi otvorili nové obzory slovenskej ľudovej tvorivosti,“ zahlásil Viktor, ktorý chcel byť vtipný, no vybral rozhodne ten najhorší komentár spomedzi všetkých.

,,Odkedy som si o sebe prečítal, že som teplá bageta a žijem s vysušeným chlapom, tak sa mi otvorili nové obzory slovenskej ľudovej tvorivosti," zahlásil Vincze. Nebolo to už cez? Zdroj: TV Markíza

Adela, ktorá býva pri takýchto poznámkach totálne nad vecou, sa na tom síce zasmiala, no takáto veta by istotne urazila každú ženu. Súťažiaci Vratko Sirági si však o sebe prečítal tiež zaujímavé veci: „Jeden z prvých komentárov, ktorý sme my dostali po našej prvej čači, bol, že som vyzeral ako použitý kondóm.“ Najviac sa pri komentároch rozčúlila Jana Kovalčíková. „Sebastián napísal: Sú trápni ako celý program... ty si trápny!!! Tu som sa opustila, lebo už nám siahajú na celý program,“ nahnevane reagovala Janka. Gabika Marcinková si zas o sebe prečítala, že je až príliš chudá a už sa začína v tvári podobať na Michaela Jacksona. Ani to ju však nerozhodilo a po druhom tanci jej tlieskala celá sála, dokonca aj celá porota. Ich nádherný waltz dojal celú porotu a dostali 40 bodov.

Gáboríkovci vypadli pred bránami finále. Zdroj: TV Markíza

Nasledovalo rozhodnutie. Prvými finalistami sa stali Vratko Sirági a Anna Riebauerová a Jana Kovalčíková s Vilémom Šírom. No a dva zvyšné páry si museli zmerať sily v tanci čača. Po ich výkonoch už rozhodovala porota. Zrejme nikoho neprekvapilo, že do finále posunuli skvelú Gabiku Marcinkovú. „Je úžasný pocit byť v tejto šou. Očakávania... nijaké som nemal... išli sme od kola do kola. V neposlednom rade by som chcel poďakovať mojej drahej učiteľke tanca. Ďakujem ti, zlatko, a ľúbim ťa veľmi,“ povedal Marián, ktorý na to, že je športovec, bývalý hokejista, podal v tanečnej súťaži zo seba to najlepšie a klobúk dole pred ním. „Ty si pre mňa víťaz,“ povedala Ivana Gáborík.

