Adela sa v piatkovom Trochu inak porozpráva s herečkou Kristínou Svarinskou nielen o jej kariére. Zverí sa jej s informáciou, ktorá ju poriadne zaskočí. „Minule sme tu mali hostku, ktorá rozprávala o polyamorickom vzťahu. Keď som to potom pozerala s mužom v telke, tak sme sa rozprávali, že s kým by sme tak žili v polyamorickom vzťahu... Hádaj, koho navrhol? Navrhol teba,” zahlásila Vinczeová. Kristínu to poriadne prekvapilo. „Myslím si, že je to veľmi lichotivé,” zareagovala Svarinská, keď sa jej Adela opýtala, či je to pre ňu desivé alebo lichotivé. Ako ich debata pokračovala, si pozrite už dnes večer o 21.50 h na Dvojke v relácii Trochu inak s Adelou.

Manželia Vinczeovci. Zdroj: Archív NMH

