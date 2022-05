Viktor a Eva tvorili pár dlhé roky. Na sociálnej sieti sa pravidelne chválili zamilovanými fotkami z rôznych výletov či dovoleniek. Iba málokto by vtedy tipoval, že Vincze pustí milú brunetku k vode a už o pár mesiacov sa vrhne do vzťahu s moderátorkou Adelou Banášovou, ktorú krátko na to, v roku 2017, presne na Valentína, v priamom prenose Telerána požiadal o ruku. No a hneď v júni si už povedali aj svoje áno.

Eva a Viktor v čase, keď tvorili pár. Zdroj: instagram

A ako sa od ich rozchodu zmenila Viktorova ex? Hoci odvtedy ubehlo už šesť rokov, Eva stále pôsobí ako dievčatko a akoby absolútne nestarla. Postavičku má ako lusk a naďalej sa venuje milovanému divadlu. Pozrite, aká je to kočka!

Prečítajte si tiež: