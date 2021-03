Viktor sa v stredu odfotil v električke. ,,Dnes som v MHD nestretol jediného človeka bez rúška, jediného s nosom vonku, jedinú socializujúcu sa skupinku kašľajúcu na R-O-R, dokonca decká v parku sa naháňali s prekrytými tvárami. Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu to môže pôsobiť ako bezvýznamné a náhodné pozorovanie, uznávam. No ja som také niečo zažil naozaj prvýkrát snáď od nástupu druhej vlny a jednoducho mi to zlepšilo deň. V tomto období dokážem akosi oveľa viac oceniť záblesk akejkoľvek ľudskej normálnosti,” napísal k záberu. To ešte netušil, čo týmto príspevkom spustí.

Viktor Vincze v električke. Zdroj: Instagram V.V.

„Keby som videla svoje deti vonku s rúškom, nebodaj vtedy, keď by behali, vyhrešila by som ich! Kiežby aspoň deti nehrali túto hru,” šplechla mu istá Janka. „100 mŕtvych ľudí denne je pre vás hra?” okamžite reagoval nahnevaný Viktor. Nenávistné komentáre však gradovali a niektorí ľudia začali útočiť aj na jeho manželku Adelu.

Manželia Vinczeovci. Zdroj: Instagram.com/viktorvincze

„Viktor, prepáč, ale neboli ste to náhodou ty a Adela, čo nie tak dávno nakazili tvojich svokrovcov a prispeli k – už aj tak zúfalému – množstvu pacientov v nemocniciach? Mne nepripadá od teba úplne správne hodnotiť normálnosť ľudí!” rozladila ho ďalšia fanúšička. „Ja som nikoho nenakazil, Adel seba nakazila pri dodržiavaní pravidiel a svojich rodičov nakazila otestovaná čerstvým negatívnym PCR testom,” rázne vysvetlil Vincze, no zbytočne. „Poznám kopu ľudí, ktorí mali kedysi vašu manželku radi, ale dnes si s ňou nepozrú ani jednu reláciu. Len aby Adela neplakala, že propagovala vakcínu, po ktorej zomierajú seniori ako po masle,” šokovala ho reakciou ďalšia.

„Spravili ste si z vakcíny a covidu politickú tému. A žiaľ, vtedy neexistuje spôsob, akým by sme sa my dvaja mohli rozprávať. Prajem vám, aby vám covid nezabil nikoho blízkeho a mohli ste si užívať slobodu, ktorú aj vám zabezpečia zaočkovaní,” znechutene jej odpísal Vincze.