Keď Viktor nastúpil do Markízy ako neskúsený redaktor, pod ochranné krídla si ho vzala ostrieľaná Danica Kleinová. Tá mu vysvetlila, ako sa správať v teréne, čo sa pýtať a ako urobiť kvalitnú reportáž. Postupne sa dokonale oťukal, a to až natoľko, že v roku 2014 vyskočil v kariérnom rebríčku poriadne vysoko! Markíza ho spravila novým moderátorom obľúbenej relácie Reflex, v ktorej sa striedal s Kvetou Horváthovou a Patrikom Hermanom.

V roku 2014 sa stal moderátorom Reflexu. Zdroj: TV Markíza

O dva roky nato Viktor opäť poriadne prekvapil. Vtedy prasklo, že sa dal dokopy s našou najlepšou moderátorkou Adelou Banášovou, ktorá je od neho o desať rokov staršia. A hoci vtedy mnohí nedávali ich vzťahu veľké šance, na Valentína v roku 2017 všetkým vyrazili dych. V priamom prenose Telerána požiadal Viktor Adelu o ruku a ona povedala áno. A aby toho nebolo málo, mesiac nato Markíza oznámila, že Viktor Vincze sa stáva novým moderátorom Televíznych novín o 19.00, čo bol ďalší veľký krok v jeho profesionálnej kariére.

A tam sa to rozhodne nekončilo! V roku 2016 Markíza prvýkrát odštartovala svoju veľkolepú svetovú šou Tvoja tvár znie povedome. A hneď v prvej sérii sa ako súťažiaci objavil aj Viktor. Následne v júni 2017 mal s Adelou veľkolepú svadbu a jeho kariéra neustále stúpala nahor. Okrem toho, že moderuje Televízne noviny, je pravidelným hosťom v Chart Show a minulý rok si strihol úlohu mentora v Tvojej MINI tvári. Nová obrovská príležitosť však na neho ešte stále len čakala.

Moderátorom Let´s Dance bol Viktor Vincze. Zdroj: MATEJ KALINA

Po piatich rokoch sa na obrazovky Markízy vrátila nablýskaná šou Let‘s Dance a jej hlavným moderátorom sa stal práve Vincze. Šou sa skončila len nedávno a my sme zistili, že televízia dala Viktorovi ďalší lukratívny kšeft! Markíza totiž pred pár týždňami oznámila, že obľúbený denný seriál Oteckovia sa po štyroch rokoch definitívne končí, ale pre divákov má nové prekvapenie. Namiesto Oteckov totiž už čoskoro začne vysielať celkom novú šou s Vinczem! „Diváci Markízy sa už od pondelka 13. júna 2022 môžu tešiť na ďalšiu atraktívnu novinku. Na obrazovky prichádza celosvetovo úspešná zábavno-súťažná kvíz šou s názvom Na love, v ktorej si súťažiaci môžu porovnať svoje vedomosti s najlepšími kvízovými mozgami Slovenska a zároveň vyhrať pekné peniaze. V pracovných dňoch so začiatkom o 18.00 hod. v programovej štruktúre TV Markíza vystrieda rodinný seriál Oteckovia,“ dozvedeli sme sa z televízie.

Oteckov vystrieda nová šou Viktora Vinczeho. Zdroj: tv markiza

K novej šou sa vyjadril už aj Viktor Vincze. „Som vďačný za dôveru, ktorú do mňa Markíza opäť vložila. Táto šou je svojou podstatou taká napínavá, že aj mňa ako moderátora vtiahol jej základný kontrast – buď fascinácia neuveriteľnými vedomosťami „Lovcov“, alebo radosť so súťažiacimi, ktorým sa podarí ‚megamozgy‘ poraziť. Veľmi sa teším na ďalšiu televíznu skúsenosť, pri ktorej si nejeden divák určite povie: ‚Ja by som toho Lovca porazil‘. Tak sa prihláste!“ vyzýva Viktor všetkých potenciálnych súťažiacich. A to nie je všetko! Už 4. júna Markíza naživo odvysiela galavečer SOWA, anketu Social Awards Slovakia, v ktorej fanúšikovia raz ročne hlasujú o svojich najobľúbenejších influenceroch – moderovať ju budú Vincze a Zuzana Kubovčíková Šebová.

O čom bude nová šou?

V novej vedomostnej šou proti sebe stoja súťažiaci, ktorí sa nikdy nevideli, a „Lovec“. Aby hráči získali výhru, musia spolupracovať ako tím a správne odpovedať tak na jednoduché otázky z každodenného života, ako aj na tie náročné. Vyradiť z hry sa ich bude snažiť „Lovec“ - neľútostný kvízový génius, ktorý je odhodlaný zabrániť im vyhrať lákavú finančnú výhru. Traja „Lovci“ pritom nie sú len tak náhodne vybratí ľudia. Sú to milovníci kvízov, ľudia s neuveriteľným prehľadom a vedomosťami.