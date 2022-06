Diváci pravidlá hneď bleskovo pochopili. Hry sa zakaždým zúčastňujú štyria súťažiaci, ktorí sa spoznajú až pri natáčaní. Predtým ako sa každý zo štvorice postaví proti Lovcovi, má dve minúty na to, aby zodpovedal čo najviac správnych odpovedí na Viktorove otázky a vyhral čo najviac peňazí. Podľa nahratej čiastky mu Lovec dá ponuku – môže hrať o svoje nahraté peniaze, o omnoho vyššiu sumu alebo o omnoho nižšiu. Pri výbere však musí byť každý obozretný. Ak si vyberie najvyššiu sumu, stačia dve zlé odpovede, Lovec ho dohoní a v hre okamžite končí. Keď hrá o svoju nahratú čiastku, náskok má dve otázky a pri najnižšej sume má náskok až tri otázky, no do tímu sa súťažiaci vracia so sumami maximálne do 200 eur. Koľko súťažiaci dokopy nahrajú, o to následne súťažia vo finále. Samozrejme, iba za predpokladu, ak zodpovedajú v priebehu dvoch minút na viac otázok ako Lovec.

Doteraz však každý tím odchádzal domov s dlhým nosom. Trojica sa zdá byť neporaziteľná. A niet sa ani čo čudovať. Lovcami sú vedomostné kapacity – Slavo Hlásny, Denisa Žitňanská a Štefan Jurča. Tí, akoby mali odpoveď na všetko. Promptne reagujú na otázky z každej oblasti a niektorí diváci ich už začínajú obviňovať, že nie je možné, aby boli až takí múdri a odpovede musia vedieť dopredu. Žiadny podvod v tom však v žiadnom prípade nie je! „Lovcov hľadali tvorcovia po univerzitách a rôznych inštitúciách. Otázky, samozrejme, dopredu rozhodne nevedia! O takomto podvode nemôže byť ani reč!” dozvedeli sme sa z nášho zdroja zo zákulisia šou.

Ako našli učiteľa angličtiny a dejepisu Slava Hlásneho, je zrejme každému jasné. Je to vedomostný frajer, ktorý v roku 2016 v Dueli na RTVS prevalcoval až 33 súperov a vybojoval si krásnych 31 500 eur. Kde však „vyčmuchali” ďalších vedomostných frajerov Žitňanskú a Jurču? „Učiteľ slovenčiny Štefan Jurča bol oslovený napriamo, pretože tvorcovia si ho tiež pamätali z iných televíznych šou. Musel však prejsť náročným sitom testov, aby sa tvorcovia ubezpečili, že bude ako Lovec ten pravý. Učiteľka angličtiny a geografie Denisa Žitňanská sa prihlásila do databázy. Ako neskôr priznala, presvedčil ju manžel, tiež učiteľ, ktorý je na ňu veľmi pyšný. A je taký jej motor. Keby ju do toho nedotlačil, určite by sa sama od seba neprihlásila. Tak isto ako ostatní musela prejsť náročným sitom testov a následne mediálnym tréningom. Tak ako všetci vybratí Lovci,” pokračoval náš zdroj s tým, že celkovo Markíza testovala desiatky Lovcov z rôznych odvetví, náhoda to zariadila tak, že v podstate všetci traja sú učitelia. Sledujte Na love od pondelka do piatka o 17.55 na Markíze.

