Adela a Viktor Vinczeovci na sklonku roka 2022 začali novú životnú etapu. V novembri sa dozvedeli šťastnú správu, že úrady majú pre nich vytúžené dieťatko. Od toho momentu sa im život zmenil od základov. Moderátorka musela porušiť viaceré večerné akcie a všetko prispôsobiť ich malému pokladu. „Musela som rušiť mnohé eventy, lebo by som to nedala. Bol to taký škrt cez rozpočet, nemyslím však finančný. Zrazu musíte preorganizovať celý život. Bol to celkom ,záhul‘, teraz sme už na to navyknutejší. Musím povedať, že to bola veľká psychická šupa,“ priznala nám na začiatku januára.

Na snímke Adela Vinczeová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Tanečný projekt Let's Dance však mala odklepnutý, rovnako ako jej manžel Viktor, dávno predtým, ako im do rodinky pribudlo malé dieťatko. „Adelke vychádza Markíza v ústrety v rámci účasti na generálke, aby mohla byť v nedeľu doma čo najdlhšie, čo ja ako moderátor nemôžem. Dieťatko pôjde následne spať ešte pred štartom priameho prenosu a ten si potom u nás pozrú naši susedia – Adelkini rodičia. Navyše to máme odkonzultované s psychológmi a so sociálnymi pracovníkmi. Dieťa je stále iba s nami a nonstop, čiže tri hodiny za týždeň s babkou a dedom určite zvládnu všetci zúčastnení. Ideme do práce, nie hrať automaty,“ povedal nám nedávno Viktor. A práve on chýbal na stredajšom veľkom stretnutí všetkých účinkujúcich Let's Dance.

Adela a Viktor Zdroj: Instagram @trocha_inak_s_adelou

Zatiaľ čo Adela zarezávala, dávala rozhovory prítomným novinárom a následne ju čakala ešte veľká porada s režisérom šou Pepem Majeským, Viktor si doma plnil rodičovské povinnosti. A rozhodne sa nenudil. O program, ktorým sa pochválil aj fanúšikom na sociálnej sieti, mal zaručene postarané.

„Keď sa porotkyňa vráti pekne nalíčená z tlačovky Let's Dance, na ktorej moderátor nebol, lebo organizoval preteky v štvornožkovaní, staval bunkre, utieral, čo vyšlo zhora, zdola, ponúkol nohu ako tréningový nástroj na šplhanie, presviedčal, že nielen sladké jedlo je chutné jedlo, poskytol náruč na spánok a objatie v ťažkej chvíli, aby si to o chvíľu celé zopakoval. Ale inak sa na vás v nedeľu tešíme,“ zveril sa Vincze v stredu večer na Instagrame a priložil aj spoločnú fotku s manželkou Adelou. Moderátor mal na odľahčenie situácie v ústach detské hryzadlo. „Nemyslím si, že Viktor ma zastupuje. Jasné, zvláda byť s dieťatkom sám. O zastupovaní sa dá hovoriť, keď matka dojčí. Tam ten muž nemá ako nahradiť tú matku. Sme úplne rovnocenní rodičia. Aj prebaľuje, samozrejme,“ povedala nám Adela.