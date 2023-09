V Jame levovej sa predstaví päť úspešných investorov vrátane Igora Rattaja, ktorí budú posudzovať podnikateľské nápady jednotlivých účastníkov. Pre tých, ktorí ich dokážu presvedčiť, to môže znamenať nový začiatok a pomoc na ceste k úspechu. Prvým z nich bude mladý Viktor. „Do 16 rokov som mal jeden sen, stať sa najlepším tenistom na svete,“ hovorí s tým, že vyhrával všetko, čo bolo možné v jeho kategórii, no osud to zariadil inak. ,,Mal som veľa zápasov, veľa turnajov, veľa tréningov a v podstate tým, že naozaj som bol pretrénovaný a nikomu som to nekomunikoval, začal som cítiť veľmi silnú tuposť v ruke,“ zaspomína si.

Jediný sen, ktorý mu zostal, je jeho firma zameraná na predaj okuliarov proti modrému svetlu. Od investorov žiada 100-tisíc eur za 5-percentný podiel vo svojej firme. Viktor začal podnikať iba s 500 eurami a zdalo sa, že všetko sa rozbieha nad očakávania. Neskôr prišli obrovské straty, ktoré sa vyšplhali až na 100-tisíc eur. Jeho záchrancom sa stal otec, ktorý mu podal pomocnú ruku a dnes mu Viktor „visí“ 180-tisíc eur. Tie mu plánuje vrátiť hneď potom, ako sa jeho firma dostane do zelených čísel. To, či sa niektorý z investorov rozhodne podporiť jeho podnikanie, ktoré bolo ešte minulý rok v strate, sa dozviete už dnes o 22.00 na Markíze.