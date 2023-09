Mimoriadne rýchly priebeh ešte s rýchlejším koncom mal vzťah hviezdy Druhej šance Victora Ibaru (26) a twiinsky Daniely Nízlovej (37). Po období ticha sa teraz konečne rozhodol prehovoriť aj on.

Ešte v marci tohto roka mladý herec žiaril po boku vtedajšej frajerky Kristíny. Pár dní nato, 23. apríla, sa už na prenose Let's Dance túlil k novej žene. K twiinske Daniele Nízlovej. Na sociálnej sieti sa následne začali objavovať ich zamilované fotky a ich vzťah nabral raketové tempo. Koncom mája vyšlo najavo, že spolu už aj čakajú dieťa a Daniela sa pochválila rastúcim bruškom.

Victor Ibara s Danielou Nízlovou na Let's Dance. Vtedy ešte nik netušil, že budú tvoriť pár. Zdroj: Instagram/letsdance.markiza

Dvojica sa tak pripravovala na rodičovské povinnosti, no ich šťastie netrvalo dlho. Začiatkom augusta sa Victor a Daniela rozišli a speváčka dokonca prišla aj o bábätko. Na verejnosť vtedy vyšli informácie, že jej rizikové tehotenstvo vyústilo do najhoršieho scenára a jej „pokojový režim” narušilo práve Ibarovo zdupkanie. Zdrvená Daniela mala preplakať dni a noci a v spojení so stresom a s Ibarovou reakciou, že sa otcom byť necíti, o bábätko prišla. Najnovšie sa k všetkému konečne vyjadril aj Ibara.

Daniela ho počas ich vzťahu stihla zoznámiť aj s jej dcérkou Lindou. Zdroj: Instagram/danielatwiins

„Je to iné, určite ma toto leto alebo toto obdobie zmenilo a v každej životnej situácii, či je príjemná, alebo nepríjemná, sa snažím si z toho niečo zobrať. Ale ešte sa chvejem, takže asi to nie je úplne okej. Snažím sa, aby som si z toho niečo zobral ako človek, a aby som sa mohol niekam posunúť,” povedal Markíze.