SOWA – Social Awards Slovakia je anketa, v ktorej fanúšikovia raz ročne hlasujú o najobľúbenejších osobnostiach sociálnych sietí. V máji sa konal v poradí už druhý ročník, no po živom prenose sa museli všetci pekne pobrať domov. Afterpárty sa konala až teraz. A oplatilo sa počkať. Žúrku na lodi si prišli vychutnať manželia Sajfa a Veronika Cifrovci, Silvia Lakatošová, Lucia Mokráňová či Veronika Strapková.

Na snímke je Matej Cifra počas párty Social media awards. Zdroj: MARTIN DOMOK

Na hostí však čakalo veľké prekvapenie. Pre tých, čo majú radi adrenalín, bol prichystaný rýchlostný čln. S kapitánom si tak mnohí užili rýchlu plavbu po Dunaji a na vlastnej koži pocítili, čo znamená rezať vlny. Nahovoriť sa dali aj Sajfa a Veronika. Hoci spočiatku váhali, po plavbe si „zbesilý” zážitok nevedeli vynachváliť. A keď blondínka vystupovala z člna, všetkým sa naskytol úžasný pohľad. Moderátorke sa dvihla sukňa a okrem sexi štíhlych nôh takmer ukázala aj viac, ako chcela. Zato Sajfa mal na sebe po celý čas baloňák ako Columbo.

,,Dali sme si plavbu po Dunaji, bolo to perfektné! Veľmi si to vážim, že sme v takej fáze, že už sa dá s ľuďmi stretnúť, stále ešte bezpečne. Naša malá Sárka je u mojej mamy a ocina, obidvaja máme teda rozlet po dlhej dobe (smiech). Sára je u babiny spokojná,” povedala nám Veronika. "Je to pre mňa veľmi pekné, že sme prišli na párty aj s mojím mužom po veľmi veľmi dlhej covidovej dobe. Galavečer Social awards sme síce nedávno moderovali, ale po prenose sa nič pre opatrenia nedialo, všetci išli domov, boli sme všetci v rúškach. Som rada, že sme sa sem vychystali, obaja sme sa pekne obliekli a vyšli si medzi ľudí, ktorých poznáme. Matej síce už odišiel, lebo vopred mal na dnes dohodnutú akciu s kamarátmi," dodala.

