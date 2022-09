Žilková najprv o novom partnerovi mlčala, no potom jej to nedalo. „Áno, niekoho som stretla,“ naznačila českému Showtimu, ale nakoniec bola konkrétnejšia. „Je to niekto z iného sveta. Stretla som bývalého rockera, basáka z kapely Argema, ale tej starej Argemy. Keď mi povedal, čo robí, tak som ani nevedela, o čo ide. Ale prišlo mi to vtipné v čase, kedy žijem rockové obdobie na Broadwayi, kde budem hrať v rockovom muzikáli Okno mé lásky,“ prezradila Žilková . Spomínaným rockerom je podľa českej televízie Prima basgitarista Pepa Holomáč (62).

Herečka sa aj napriek stroskotanému manželstvu snaží usmievať. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdkkPngM7GG/

O partnerovi sa následne zmienila aj na sociálnej sieti, kde priznala, že má novú známosť. "Prajem vám všetkým, kto ste single, nech tiež niekoho stretnete," napísala Žilková vo štvrtok na svojom profile na Instagrame. Herečka zverejnila aj ich prvú spoločnú fotku. No a viacerí jej napísali pod záberom, že či to nie je herec Michal Suchánek. Tá podoba je zarážajúca. Čo poviete?

