Víťazka súťaže Miss Slovensko z roku 2007 Veronika Vágnerová sa postarala o to, že oveľa viac ako o novej kráľovnej krásy sa rozprávalo o jej outfite. Na priamy prenos totiž prišla v priesvitných legínach a ultra krátkom tope. Niektorí jej odvážny model vychválili do nebies, no drvivá väčšina ju skritizovala za vulgárnosť. Čo na to brunetka?

Kým finálová dvanástka dievčat predvádzala na pódiu elegantné šaty, mnohé pozvané Slovenky, ktoré si prenos prišli pozrieť, dorazili v poriadne odvážnych outfitoch. Rozhodne najextravagantnejší kúsok zvolila bývalá misska Veronika Vágnerová. Tá si obliekla úsporný top, priesvitné legíny s tangáčmi a kabátik s pierkami. „Prepáč. Nie som konzervatívny typ, ale za mňa na hranici vulgárnosti,“ reagovala istá žena pod fotkou. Odvážne legíny značky Mugler stoja okolo 490 eur. A hoci sa Vágnerová inšpirovala svetovými hviezdami ako Beyoncé, Bella Hadid, Dua Lipa či Irina Shayk, Slováci pochopenie pre jej módnu kreáciu nemali.

Veronika Vágnerová si potom vyrazila do mesta s Evou Verešovou. Zdroj: Instagram

Viacerí sa zhodli, že to bolo vulgárne, lacné a pravá dáma sa oblieka úplne inak. Veronika sa preto rozhodla, že sa k svojmu outfitu vyjadrí. ,,Móda nie je len o krásnych šatách, móda je oveľa viac. Uvedomujem si, že to nie je model, ktorý je bežný, je extravagantný. Určite by som si ho v tomto podaní neobliekla na rodinnú oslavu, do kina alebo do divadla. Miss Slovensko považujem za projekt, kde sa prezentuje aj fashion. Nebolo mojím cieľom páčiť sa všetkým, ale priniesť niečo iné,“ reagovala brunetka.