Veroniku čaká prechod z redaktorskej pozície do úlohy moderátorky, ktorá bude mať pod palcom 40-minútovú diskusiu. Simona zas bude svojimi názormi a vtipnými postrehmi, ktorých ako známa stand-up komička rozhodne má na rozdávanie, koreniť každú – aj tú najvážnejšiu tému. Aké sú ich prvé dojmy z novej televíznej spolupráce? „No za mňa veľmi dobré,“ neskrýva nadšenie Veronika krátko po nakrúcaní nových častí, „ale spýtajte sa aj Simony,“ s úsmevom hodila očko na stálu hostku Silnej zostavy. „Je to veľmi dobré, veľmi! Keby bol z nás dvoch zložený tím na hokejových majstrovstvách sveta, tak už máme zlatú medailu vo vačku,“ reagovala komička Simona.

Veronika Cifrová Ostrihoňová v relácii Silná zostava. Zdroj: RTVS

„Simona je nesmierne vtipná, ale to vôbec nie je jediné plus,“ povedala ďalej o kamarátke a kolegyni Veronika. „Je to zaujímavá žena, je inšpiratívna, dokáže ísť do hĺbky v rôznych témach. Nie je to vôbec len také haha-hihi, dá sa s ňou debatovať aj o vážnych témach, má za sebou veľa a veľa ju to, v tom dobrom, aj poznačilo. Je zrelá, myslím si, že je zrelšia na svoj vek (nechcem hovoriť jej vek, aby sa na mňa nehnevala), veľmi dobre sa s ňou pracuje. Myslím si, že je obohatením akejkoľvek diskusie“, dodala Ostrihoňová. A čo, naopak, obdivuje Simona na Veronike? „Že je pekná! (smiech) A že je chudá! (smiech),“ neodpustila si vtipnú odpoveď komička. „Veronika je úžasná rétorka, ona nebrptne ani jedenkrát, či už na kameru, alebo mimo kamery, má distingvovaný krásny prejav, čo sedí k tomu krásnemu zjavu, pre mňa je to až taká dokonalá éterická bytosť,“ vrátila kompliment Simona Veronike. Silná zostava štartuje už 4. marca o 21.35 na Jednotke.