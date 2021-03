Veronika Cifrová Ostrihoňová (32) prijala pozvanie do zábavnej relácie RTVS Záhady tela, kde súťažila spolu s Jurajom Bačom (33). Hneď v úvode prezradila o sebe jednu anomáliu.

O Cifrovej Ostrihoňovej je známe, že moderátorka na prvý pohľad pôsobí dokonale. Aj ona má však chybičku krásy. „Mám takú zaujímavosť na tele, že mám extrémne škaredý palec. On je taký malý, vidíte to? Je naozaj škaredý. Ja som sa s tým tak narodila, ale všetci si mysleli, že sa mi nejako usekol, že mi tam chýba článok. Bola som s tým na röntgene a zistili mi, že mi tam nič nechýba,” prezradila Ostrihoňová v Záhadách tela.

„A ty si používala aj cumeľ, keď si bola malá?” opýtal sa jej Miezga. „Vraj nie,” odpovedala Veronika. „No tak vidíš, je to jasné, vycucala si si ho,” zaklincoval to Marián. Veronika by však pokojne mohla konkurovať hercovi zo Scary Movie.

