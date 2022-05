Víťazka súťaže Miss Slovensko 2007 Veronika Husárová, dnes už Vágnerová, sa minulý rok v auguste postarala o poriadny rozruch. Na missku totiž prišla v poriadne odvážnom outfite. Ten sa však ani z ďaleka nechytá na to, čo si teraz obliekla do SND na Fashion Ballet ´22.

Najextravagantnejší a aj najodvážnejší outfit si na finále Miss Slovensko 2021 obliekla bývalá víťazka Veronika Vágnerová. Na seba si dala úsporný top, priesvitné legíny s tangáčmi a kabátik s pierkami. Odvážne legíny značky Mugler ju stáli cca 490 eur. A hoci sa vtedy inšpirovala svetovými hviezdami ako Beyoncé, Bella Hadid, Dua Lipa či Irina Shayk, Slováci pochopenie pre jej módnu kreáciu nemali.

Vďaka červenému outfitu si ju všetci všimli. Zdroj: Fashion Live

Viacerí sa zhodli, že to bolo nevhodné či až lacné, vulgárne a pravá dáma sa oblieka úplne inak. Prešiel rok a opäť sa rozhodla šokovať! Na premiére Fashion Ballet ´22 vo štvrtok večer v novej budove Slovenského národného divadla sa výberom oblečenia opäť blysla. Jej outfit bol zložený z erotického ,,bodyčka" a pokračovalo to dlhou sukňou, ktorá však mala rozparok až do neba. A aby tento model podčiarkla, nohavičky nechala doma. Najviac zaujímavé bolo sledovať ju pri chôdzi, keďže si musela dať dobrý pozor, aby jej pri každom kroku nevykuklo niečo, čo by nemalo.